Ted Lasso-skaperen håper USA er "mentalt forberedt" på tilstrømningen av utenlandske besøkende til fotball-VM

USA, et land som stort sett er likegyldig til fotball, vil bli fotballverdenens sentrum denne sommeren (med klubb-VM som snart begynner) og spesielt neste sommer, med VM i 2026, som også vil bli det største noensinne, med 48 lag i stedet for de vanlige 32 i 16 forskjellige byer.

FIFA holdt et arrangement som startet nedtellingen før VM begynner 11. juni 2026, med kjendiser på Fox Studio Lot i Los Angeles, en by med portforbud på grunn av protestene mot Donald Trumps innvandringsfiendtlige politikk. Stemningen var anspent, og det er frykt og tvil om hvordan et fotball-VM kan arrangeres i et land som fører en så streng politikk overfor utlendinger, og visepresident JD Vance spøkte til og med med å deportere fans.

I den forbindelse kom en av gjestene, Brendan Hunt, medskaperen av suksesserien Ted Lasso, som handler om en amerikansk fotballtrener som leder en Premier League-klubb, med noen kommentarer i håp om at landet er forberedt på den enorme tilstrømningen av utenlandske besøkende de vil motta (via Reuters).

"Det USA må forberede seg på i forbindelse med dette fotball-VM, er noe de fleste amerikanere instinktivt vet, men bare for å forsikre dem som ikke vet det - det vil være mange mennesker her som ikke er født her. Og bare fordi de ikke er født her, trenger dere ikke å være redde for dem."

"Du må forberede deg på å overgi deg til en stemning du aldri helt har sett før, for når folk kommer til disse byene for å se lagene sine spille, vil de ta over på en måte som er absolutt like velvillig som den er overveldende".