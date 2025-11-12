Den er her! Se traileren som nå er tilgjengelig på The Super Mario Galaxy Movie

HQ

Vi visste at en trailer var på vei takket være tidligere lekkasjer og rykter, men Nintendo beroliget nervene våre og ga oss en fast dato å se frem mot da de avslørte en egen Direct om The Super Mario Galaxy Movie.

Dette showet er nå nettopp avsluttet, og i sendingen introduserte Shigeru Miyamoto traileren før han tok med Illumination -sjef Chris Meledandri om bord for å legge til noen detaljer som inkluderte at filmen er "weeks away" fra å være ferdig.

Deretter ble søkelyset rettet mot selve traileren som tar oss med på en kosmisk reise der Chris Pratt er tilbake som Mario, Charlie Day som Luigi, Jack Black som Bowser, Anya Taylor-Joy som Princess Peach, og Keegan-Michael Key som Toad.

Traileren begynner med at vi ser en liten Bowser fanget etter hendelsene i den første filmen i et Bowser's Castle i miniatyr, før en stjerne krasjlander i Mushroom Kingdom og sender gjengen på en reise gjennom kosmos. Snart får vi også møte Bowser Jr., med stemme av Benny Safdie, og så til og med den alltid like fantastiske Rosalina, spilt av "Nintendo superfan" Brie Larson.

Det største spørsmålstegnet er fremdeles Yoshi, ettersom den berømte dinosauren aldri var et hovedfokus, selv om Black høylytt utbrøt at Super Mario Galaxy er det beste av Mario-spillene, og det er ærlig talt vanskelig å bestride det, når man vet at filmen er basert på nettopp det spillet.

Se den fantastiske traileren nedenfor før The Super Mario Galaxy Movie kommer på kino 3. april 2025. Og følg med på Nintendo Today! i dag, for Miyamoto lover også noen flere oppdateringer som deles gjennom appen.