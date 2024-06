Denzel Washingtons fem beste prestasjoner

HQ

(5) Fences (2016)

Da August Wilsons store skuespill om familien Maxson skulle filmatiseres, bestemte Denzel seg for selv å sette seg i regissørstolen og samtidig (akkurat som på Broadway) portrettere hovedpersonen Troy, som med sin innsikt i sitt eget liv og livet i 1950-tallets Pittsburgh er en fantastisk karakterstudie. Denzel spiller Troy på en måte som få andre skuespillere kunne ha fått til. Flyktig sårbar, men trofast og sterk, projiserer han sine egne svakheter over på sin voksne sønn Cory i en film som er full av fenomenalt skuespill.

(4)

Malcolm X (1992

I Spike Lees bemerkelsesverdige biografi om den kontroversielle lederen for den nasjonalistiske svart makt-organisasjonen Nation of Islam, gjør Denzel en utrolig prestasjon, og viser hele sin spennvidde og tilstedeværelse. Washington ble nominert for rollen (Oscar), men vant aldri, noe han selvfølgelig burde ha gjort.

(3)

He Got Game (1998)

Den mislykkede, egoistiske, egosentriske faren som under en tvungen spesialpermisjon fra fengselet har til hensikt å påvirke sin stjernesønns beslutning om collegevalg over en helg, er en rolle som Denzel gjør så overbevisende at jeg ikke tror filmen i seg selv ville ha fungert (i det hele tatt) uten ham. Han bærer Spike Lees fantastiske basketballdrama fullstendig på sine skuldre og spiller karakteren Jake Shuttlesworth på en helt utrolig måte.

(2)

Man on Fire (2004)

Suicidal, nedbrutt og samvittighetsfullt henvist til en slags evig helvetesild etter to tiår med hemmeligstemplede spionoppdrag. Denzels tolkning av John Creasy er sterk og sårbar, og under den ugjennomtrengelige overflaten finnes det en skjørhet som gjør ham menneskelig på en måte som få andre leiemordere har vært i filmhistorien. Måten Denzel lar Pita komme under huden på ham og måten han uttrykker de største følelsene i denne fantastiske filmen med små, stramme midler - er så urimelig dyktig gjort.

DENZELS BESTE SKUESPILLERPRESTASJON:

(1)

Training Day (2001

Oscaren som Denzel vant for rollen som Alonzo, er og blir den mest velfortjente gjennom tidene, fordi hans tolkning av denne sleipe, korrupte og manipulerende narkotikapolitimannen er fascinerende på en måte som ytterst få skuespillerprestasjoner noensinne er. Det er mange nøkkelscener i denne briljante, geniale thrilleren som fortsatt får hårene til å reise seg på underarmene mine, fortsatt øyeblikk der Denzels Alonzo er så ubehagelig at jeg grøsser.