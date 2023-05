Derfor bør du se esport live

HQ

Da jeg rullet inn på London en strålende morgen, var jeg full av forventning til helgens kamper; ikke bare for å se seriens action utfolde seg når titaner i spillet kjempet tå mot tå, men for å være innenfor rekkevidde av hvert eneste drap, hvert eneste overspill og hver eneste triumf som skulle komme.

Da vi gikk av toget, var det en umiddelbar summing i hele byen - ikke den vanlige travelheten, men noe annet, noe målrettet og forventningsfullt. Det var finalehelg, og den store turneringen som dette stedet var vertskap for, nærmet seg slutten, men det gjorde bare den statiske stemningen i luften mer påtagelig.

Jeg begynte å legge merke til kjennetegnene til dem som, i likhet med meg, var her for å oppleve konkurransens høydepunkt. Kanskje var det noe subtilt, en ryggsekk fylt med snacks for dagen og en mumling blant venner som gikk gjennom sammenstøtene så langt. Noen ganger var det noe mer iøynefallende, et flagg, ansiktsmaling, merchandise fra arrangementene og lagene - og de fryktede, men alltid tilstedeværende Teemo hattene.

Til slutt ble jeg en ekspert på observasjon, og jeg oppdaget at det var en viss tilfredsstillelse i å plukke opp disse ledetrådene i en vogn eller en folkemengde, vel vitende om at jeg for en stund befant meg i selve episenteret av League of Legends konkurransemiljøet.

Da jeg reiste videre gjennom tube, ble denne følelsen forsterket av den elektriske summen og dunket fra tunnelene under byen. Jeg kjente igjen noe av meg selv i andre reisende som nølende ventet på perrongene eller kikket på kartene en gang for mye mens vi gikk fra stasjon til stasjon i påvente av vårt stopp østover.

Sporet ble bare sterkere da jeg kom til Stratford, der et travelt knutepunkt av ansikter søkte etter veiledning mot Copper Box Arena. Som for å bekrefte mistanken vår, var neonlyset fra reklametavlene MSI alltid til stede i området, og de så ovenfra som ledestjerner for vårt felles formål, en fokuserende hånd som ledet oss mot målet vårt.

På en måte var det som å komme hjem. Endelig var jeg her, og et smil bredte seg i ansiktet mitt til tross for at jeg gjorde mitt beste for å undertrykke det. Enten det var folkemengden, statuene med visitkortene til kjente spillere eller til og med rytmene som strømmet ut fra Red Bull DJ-mobile (det overrasket meg også), var alt på en gang håndgripelig og ekte.

Misforstå meg rett, jeg er litt av en League esports superfan, men selv jeg ble tatt på senga av den enorme folkemengden som samlet seg for å komme inn. Jeg vet at jeg liker spillet, og hypotetisk sett må jo andre også gjøre det, men jeg hadde aldri forventet eller vært vitne til noe lignende.

Det var fest og glede i luften, og min tidligere søken hadde funnet sitt hjem, et sted der jeg var sikker på at alle var medlemmer av det samme fellesskapet. Det var en bekreftelse på det hele, en ren glede. Det var ikke lenger en hobby som altfor sjelden ble delt av andre, men en del av livet mitt som nå sto i forgrunnen og tok all min oppmerksomhet.

Da jeg gikk inn på arenaen, ble jeg forbløffet over omfanget av produksjonen som lå foran meg. Jeg må innrømme at jeg lurte på hvordan alle de ledige setene skulle fylles, men ett etter ett ble de besatt av fans, og da kampene startet, sto jeg foran et brusende hav av likesinnede.

Jeg så karakterer komme til live med en nøyaktighet og omsorg jeg bare trodde var mulig for profesjonelle, og ørene mine ringte av ropene fra supporterne da proffspillerne gikk opp på scenen for å kjempe.

Selv i oppkjøringen til kampene var det stor forskjell på de vanligvis halvveis sette innslagene som satte scenen og diskuterte spillernes talenter. Både de som analyserte og spillerne selv var til stede - tilsynelatende innen rekkevidde - og jeg var enda mer interessert enn vanlig i hva hver og en av dem kunne bidra med og om de ville klare å prestere foran øynene mine.

Jeg må innrømme at det var nervepirrende å gå inn alene, men jeg fant snart ut at jeg konverserte med nye venner med en naturlighet og letthet som bare kan oppstå i et slikt miljø. Etter hver serie og arrangementet som helhet satt jeg ikke bare igjen med en dags underholdning, men også nye minner og venner jeg hadde delt dem med.

Det virket som om draften betydde mer enn noensinne, og jeg så lagene og trenernes reaksjoner da de kjempet om å starte kampen med et forsprang på rivalene. Mens min vanlige kynisme når det gjelder metapicks og lapper ville ha overstyrt denne fasen, så jeg det annerledes.

Borte var det tradisjonelle "hva" med å bytte sterke ADC mot sterke ADC, og i stedet var det "hvorfor". Prioriteringene og stilene til lagene var mer fremtredende enn noen gang før, og jeg tok meg selv i å forstå denne subtile kunsten og rekkefølgen på skuddene i hver femmannstropp, uansett hvor mye kunnskap jeg hadde om laget fra før.

Fascinasjonen bare økte for hvert uortodokse valg, og det underfundige smilet av å se slike lock-ins skje hjemme druknet i den dundrende og brølende bølgen fra publikum, som en slags ensporet organisme som reagerte unisont.

I kampene hadde hvert eneste drap, hvert eneste mål og til og med spesielt ødeleggende bytter så stor betydning. Spillerne tiltrakk seg oppmerksomheten til alle øynene i salen, noen håpet på triumf, andre på pine, og hvert eneste innspill ble til spenning, masse og volum.

I stedet for gjennom en datamaskin, var det casternes stemmer som dundret uunngåelig gjennom salen og på mesterlig vis fortalte om kaoset som utspilte seg, mens noen fans jublet og andre fortvilte, og spesielt lidenskapelige flaggbærende forkjempere for lagene sine fikk med seg støttesanger fra resten av publikum.

MSI 2023 Det var første gang jeg overvar et esports -arrangement direkte fra arenaen, men etter en så fantastisk og uforglemmelig opplevelse blir det ikke siste gang. Som så mange ganger før, og med den gylne veien nå i sikte for LPL, kan dette arrangementet gå inn i legendenes historie. Og denne gangen kan jeg si - jeg var der.

