Destiny 2: Season of the Splicer - Hva du kan forvente + Emblem-giveaway!

Season of the Splicer, Destiny 2s fjortende sesong, lander veldig snart, og for å feire det tar vi et dypdykk i det nye innholdet som tilbys, i tillegg til å gi bort et eksklusivt emblem i spillet! (mer om det på slutten av artikkelen)

Sammen med å bringe en hel liste med spennende nye aktiviteter, loot og tilpasningsalternativer for Guardians å utforske, vil Season of the Splicer også se tilbake på en Destiny-klassisker: The Vault of Glass-raidet. Det stemmer, denne ikoniske seksmannsutfordringen gjør comeback den 22. mai, i en ny reformert versjon av aktiviteten, som er gratis for alle spillere og vil fortsatt krysse av på alle de nostalgiske boksene du måtte ha. Men før vi kommer til det, hva har du mer å se frem til i Season of the Splicer når den lanseres 11. mai?

Season of the Splicer: Aktiviteter

For å holde Guardians underholdt under Season of the Splicer kan vi se frem til to nye aktiviteter. Override er en seks-spiller matchmaking-aktivitet som vil sende Guardians til et Vex-nettverk med en Fallen Splicer Gauntlet for å hacke og stjele Vex-kode i håp om å bruke den til å frigjøre The Last City fra den skremmende Vex-simuleringen som for øyeblikket fanger den. Denne aktiviteten vil rotere rundt tre steder i Europa, Moon og Tangled Shore hver uke, og vil bli fulgt opp av Expunge som den ukentlige avslutningen.

Expunge ber 1-3 Guardians om å bruke den stjålne koden til å ta seg inn i det sårbare Vex-nettverket for å ødelegge det fra innsiden. Hver uke inneholder en ny variant av aktiviteten, og vil tilby en spennende ny måte å oppleve Season of the Splicer-historien på.

Season of the Splicer: Armor Synthesis

Season of the Splicer ser noen radikale endringer i hvordan vi tilpasser våre Guardians, inkludert et helt nytt transmog-system kjent som Armor Synthesis. Med dette nye systemet vil du kunne samle en ny serie med materialer, kalt Synthstrands, Synthcords og Synthweaves for å endre rustning fra dine Collections til Ornaments, for å kunne bruke dem når og hvor du vil.

For å få en Universal Armor Ornament må Guardians først beseire fiender for å skaffe seg Synthstrands. Etter at 150 av disse er samlet lan du bringe dem til Ada-1 i The Tower for å hente klassespesifikke dusører som vil belønne med Synthcords. Når du har samlet Synthcords kan du gå tilbake til Ada-1 igjen og bruke de nylig introduserte Loom til å konvertere Synthcords til en Synthweave, som deretter kan brukes til å gjøre en rustning fra samlingen din om til en Universal Armor Ornament som du kan bruke når enn du vil i fremtiden.

Guardians vil kunne få tak i flere Ornaments per klasse i løpet av denne sesongen og i fremtiden, så sørg for å dykke inn og begynn å lage noen Ornaments for å virkelig få din Guardian til å skille seg ut fra resten.

Vault of Glass

Med den nye versjonen av Vault of Glass kan Guardians se frem til en opplevelse som gjenspeiler den opprinnelige Destiny Vault of Glass, bortsett fra med noen moderne justeringer for å leve opp til Destiny 2 raid-utfordringen og standardene. Med det sagt, når den Venus-baserte aktiviteten kommer tilbake, kan du forvente et raid som er like vanskelig og govende som det var første gang, men vil det være noen triks i ermene? Absolutt, så vær på utkikk etter dem.

Vault of Glass: Tips og triks

Vault of Glass er ingen enkel utfordring, og uten forberedelse vil det spytte deg ut igjen. Så før vi går nærmere inn på fiendene og nyttige tips for å komme forbi dem, la oss se på hvordan du kan forberede deg for suksess.

Først og fremst burde du samle så mye Power som overhodet mulig. Season of the Splicer har ikke det store hoppet i Power å bekymre seg for som tidligere sesonger, men du bør fortsatt sikre at du er i nærheten av anbefalt Power for selve raidet. Videre vil det å ha riktig utstyr og lagoppstilling gjøre det letere å fullføre raidet. Å opprettholde en balanse mellom Hunters, Warlocks og Titans vil sikre at du har et sunt utvalg av høy skade per sekund-klasser og de som er gode på frontlinjen.

Med raids som ekte endgame-aktiviteter, kommer du ikke langt uten de riktige våpen. og rustningsmodifikasjonene. Del lasten mellom fireteamet ditt og sørg for at alle er utstyrt med de riktige elementtypene og et bredt utvalg av Unstoppable, Overload og Barrier Piercing-våpen og utstyr for å sikre at dere har best mulig sjanse til å slå utfordringen dere har gått inn for.

Gå for World's First i Vault of Glass

Mens raids kan være en utfordring, er de noen av de mest engasjerende og spennende aktivitetene Destiny 2 har å tilby. Så, rekrutter et fireteam, gjør de rette forberedelsene og dykk inn så snart Vault of Glass åpner 22. mai for en sjanse til å tjene World's First-tittelen og raidbeltet som vil bli belønnet til det første laget i verden som klarer å beseire Vault of Glass og den nylig introduserte listen over Triumphs, Tempo's Edge på Destiny 2.

Emblem-giveaway!

For å feire Season of the Splicer gir Gamereactor bort dette eksklusive Emblemet til våre nordiske lesere. Vi har et begrenset antall, og det er førstemann til mølla, så skynd deg og få ditt Emblem via denne linken.

Koden kan løses inn via Bungie.net her.

For mer informasjon om Season of the Splicer, trykk her.