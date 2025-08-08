Det beste fra Agatha Christie: Fem filmatiseringer alle Agatha Christie-fans bør se

HQ

Agatha Christie, den ubestridte krimdronningen, har solgt flere bøker enn noen annen forfatter i historien: over to milliarder eksemplarer. Med 66 detektivromaner og 153 noveller samlet i ulike samlinger, i tillegg til noen få andre verker, har mysteriene hennes, fylt med smarte vendinger, minneverdige karakterer og de så tilfredsstillende øyeblikkene når alt faller på plass, holdt oss hektet i flere tiår.

Det er derfor ikke rart at historiene hennes har gitt opphav til noen virkelig strålende filmatiseringer. Som livslang Agatha Christie-fan har jeg hatt glede av mange av disse (noen mer enn én gang), så jeg tenkte jeg skulle dele mine favoritter. Hvis du er ny i Agatha Christies verden, vil noen av disse være en fantastisk introduksjon til krimdronningen selv. Så la oss ikke kaste bort mer tid. Gamereactor inviterer deg til å utforske det vi anser som de beste av Agatha Christies filmatiseringer.

5. Og så var det ingen (1945)

Og så var det ingen (1945).

Og så var det ingen (2015).

Vi starter med en klassiker. And Then There Were None er basert på Christies bestselgende roman, der ti fremmede blir invitert til en avsidesliggende øy og på mystisk vis begynner å dø en etter en. Det er den ultimate "whodunit", der de overlevende prøver å finne ut hvem morderen er før de alle er borte. Filmatiseringen fra 1945 er fantastisk stemningsfull, og gir en følelse av paranoia og klaustrofobi. I tillegg er skuespillet helt perfekt, spesielt for en film fra den tiden. Den føles kanskje litt gammeldags, men det er en grunn til at den fortsatt er så aktet. I tillegg til denne filmen er BBCs miniserie fra 2015 en utmerket oppdatering: mørkere, mer stemningsfull og mye mer tro mot bokens dystre slutt. Hvis du vil ha noe med litt mer psykologisk intensitet, bør du definitivt sjekke ut den også.

4. Døden på Nilen (1978)

Døden på Nilen (1978).

Døden på Nilen (2022).

På fjerdeplass kommer Døden på Nilen. Med et egyptisk elvecruise som fantastisk bakteppe har denne alt du forventer av en Christie-historie: en glamorøs setting, et velstående offer, og selvfølgelig Poirot som bruker sine "små grå celler" for å løse saken. Peter Ustinov spiller Poirot med en sjarmerende avslappet stil, som kanskje ikke faller i smak hos alle, men jeg synes den er morsom og passende for dette storslåtte, solfylte mysteriet. I tillegg gjør den stjernespekkede rollebesetningen (Bette Davis, Mia Farrow) den til en skikkelig godbit. Bortsett fra denne filmen, er Kenneth Branaghs versjon fra 2022 visuelt betagende med sine storslåtte bilder av Egypt, selv om det er delte meninger om hvordan den holder mål. For meg vinner Ustinovs versjon fortsatt når det gjelder sjarm. Når det er sagt, er Branaghs film definitivt verdt å se.

3. Mordet på Orientekspressen (1974)

Mordet på Orientekspressen (1974).

Mordet på Orientekspressen (2017).

Dette er Poirot-filmen over dem alle. Albert Finney ikler seg den berømte barten i denne filmatiseringen fra 1974, og det er en strålende, stilig tur fra start til slutt. Handlingen er klassisk: Et mord skjer på en overdådig togtur, og Poirot må legge puslespillet mens alle andre blir mistenkt. Ensemblet er helt legendarisk, Lauren Bacall, Sean Connery, Ingrid Bergman (som vant en Oscar for sin rolle), og filmens tidstypiske stemning er vakkert fanget. Det er ren Christie-eskapisme på sitt beste. Og du kan også sjekke ut nyinnspillingen fra 2017 med Kenneth Branagh som Poirot. Den er morsom og prangende, men jeg må innrømme at Finneys Poirot har en spesiell plass i hjertet mitt. Og originalbesetningen er rett og slett uslåelig.

2. Vitne for påtalemyndigheten (1957)

Vitne for påtalemyndigheten (1957).

Denne vil kanskje overraske noen, men tro meg, Witness for the Prosecution fortjener sin plass. Dette rettssalsdramaet er regissert av den store Billy Wilder, og er full av vendinger som holder deg i ånde helt til siste scene. Charles Laughton spiller den vittige og skarpsindige forsvarsadvokaten, og prestasjonene (Marlene Dietrich er fascinerende) er helt i toppklasse. Det er ikke et typisk mordmysterium, det handler mer om rettssaken og overraskelsene som utspiller seg, men det er det som gjør den så gripende. Wilders regi tilfører et snev av humor som letter spenningen på akkurat den rette måten. Det som er spesielt fascinerende, er hvordan filmen utforsker temaer som rettferdighet og moral, og tvinger oss til å stille spørsmål ved påliteligheten til både vitner og selve rettssystemet. Hver enkelt karakters motivasjon er dyktig utformet, noe som gjør det vanskelig å skille sannheten fra bedraget. Til slutt vil du ikke bare bli underholdt, men også fundere over kompleksiteten i menneskets natur og hvor langt man kan gå for å elske og overleve.

1. Poirot (1989-2013)

Poirot (1989-2013).

Ok, dette er litt juks, siden vi snakker mest om filmer, men det er umulig å komme utenom David Suchets Poirot på førsteplassen. For meg er denne serien den definitive filmatiseringen av Agatha Christies verk. David Suchet er Hercule Poirot: hver minste detalj, fra hans væremåte til hans besatte perfeksjonisme, er helt perfekt. Serien dekker nesten alle Poirots saker, fra de berømte som Mordet på Orientekspressen til mindre kjente perler. Produksjonskvaliteten er gjennomgående høy, og birollene, inkludert Poirots trofaste venner kaptein Hastings og førstebetjent Japp, gjør det hele enda mer fornøyelig. Det er den perfekte måten å oppleve Christies verk på. Og en spesiell omtale går til Miss Marple (2004-2013). Selv om denne serien kanskje ikke er fullt så god som Poirots serie, er den en fantastisk fortsettelse hvis du allerede har hatt glede av Poirot-serien og har lyst på noe lignende. Med sitt koselige landsbymiljø og sin evne til å oppklare forbrytelser tilfører hun Christies univers en annen smak som er like fengslende. Så hvis du er en fan av mysterier, må du ikke glemme å sjekke ut Miss Marples eventyr også.

Så der har dere det! Mine personlige topp fem Agatha Christie-filmatiseringer. Jeg vet at det finnes så mange flere der ute (over 200), men dette er de som virkelig har festet seg hos meg. Jeg var nær ved å inkludere flere andre fantastiske filmatiseringer, men til syvende og sist er det disse fem jeg går tilbake til gang på gang.

Og hvis du er ny i Christies verden, vil noen av disse være en fantastisk introduksjon til selveste krimdronningen. Nå vil vi gjerne høre om dine erfaringer med Agatha Christies filmatiseringer. Hvilke synes du er de beste? Vil du endre på listen eller legge til noen andre? Vi gleder oss til å se dine valg i kommentarfeltet!