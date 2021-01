Det beste fra CES 2021

Du ser på Annonser

RTX 30-serien for laptoper

Vi hadde svært høye forventninger, og de ble heldigvis møtt. Mobile versjoner av RTX30-serien, oppgraderinger av MaxQ-versjonene og introduksjonen av MaxP-produkter. Vi håper det fører til bedre ytelse og, kanskje enda viktigere, bedre akustikk som lovet. Det betyr også at du nå faktisk kan kjøpe en bærbar datamaskin uten å falle fullstendig bakpå når det kommer til ytelse.

Razers N95-maske - Project Hazel

Den ser ut som noe fra The Division, og med sitt dobbelaktive filter med håndfri rensing og RGB sitter jeg kun igjen med to spørsmål: Får Voiceampen meg til å høres mest ut som Bane eller Darth Vader, og hvor mye koster den sorte utgaven? Utover å være et smart valg for cosplay er denne masken også glimrende beskyttelse for dem som beveger seg mye utendørs i det offentlige.

1440p-skjermer på laptoper

Vi har ventet på enda flere 240- og 300Hz-skjermer på bærbare enheter, men nå får vi endelig også 1440p-oppløsninger fra alle de største produsentene på toppen av dette. Bærbare maskiner som Razer Blade Pro 17 kommer med en 1440p-skjerm med 165Hz på toppen av det hele. Ingen flere 300Hz TN 1080p-skjermer eller 4K 60Hz, takk!

Nye AMD CPUer for laptoper

Med 8 kjerner og 16 tråder er toppmodellene i 5000H-serien rene beist, og for de som fortrekker langsiktige løsninger har man også U-serien. HX er chipserien med høyest ytelse, og med toppmodellen 5980HX får du opp til 4,8 GHz. AMD viste bildefrekvens-eksempler fra moderne spill på bærbare enheter, og denne nye generasjonen kommer sannsynligvis til å gi årets bærbare en klar boost i ytelse. Vi er svært spente på hvordan de vil klare seg i forhold til Intels gen H laptop CPU-serie.

Stort antall 1440p- og 4K-skjermer med høy oppdateringsrate

De fleste skjermene som ble vist frem hadde høy oppdateringsrate, og det samme gjaldt skjermene på bærbare. Asus ROG kunne by på RPG Swift XG43UQ, en 43" 4K 144Hz-skjerm med 1000 nits og 90% DCI-P3-fargeskala.

De fleste var også oppgradert fra HDMI 2.0 til HDMI 2.1 og Displayport 1.4 i stedet for 1.2.

Asus introduserte 28" 4K-skjermen VG28UQL1A, også denne med 144Hz og 90% DCI-P3-dekning og et IPS-panel. Nå som grafikkort endelig kan kjøre 4K og 60 bilder i sekundet, virker det som at skjermprodusenter har grepet muligheten til å få folk til å oppgradere skjermene sine.

Nvidia RTX 3060

12GB VRAM og en pris på bare 320 euro. Dette kortet, hvis du får fatt i det vel å merke, vil være en fantastisk mulighet for å kjøre 1080p og 1440p-innhold (forhåpentligvis) uten å måtte ty til organsalg i en mørk bakgate. Selv om den har 50% mer VRam enn både 3060TI og 3070, er den samtidig mer langsom og har mindre båndbredde. Hvordan dette fortoner seg i en sammenligning og hvordan den håndterer 1440p-innhold får tiden vise, men dette kortet kan være det Nvidia behøver for å konkurrere mot AMDs 6800-serie som begynner på 16GB VRAM.

Intel 11.-generasjons hovedkort

Selv om vi fortsatt venter på Intels 11. generasjon av CPU-er vet vi allerede en del om hovedkortene de vil passe til. Aurus avslører en del produkter, inkludert Extreme- og Tachyon-versjonene av hovedkortene sine. Alle har blitt betydelig oppgradert når det kommer til kjøling samt varme- og strømføring. De støtter også USB-C, Thunderbolt 4, mer RAM og Wifi6E. Det ser ikke akkurat ut som at den kommende Intel-prosessoren vil være miljøvennlig, i hvert fall ikke hvis du planlegger å overklokke den.

LGs rullbare mobil

Vi fikk ikke mer enn et par sekunder på slutten av LGs pressekonferanse, men de har bekreftet at denne finurlige saken vil være i forbrukernes hender før året er omme. Vi vet at BOE Technology vil stå for skjermen, men selve telefonen og innmaten er fortsatt et mysterium. Om ikke annet ser det ut til at de er opptatt av å slå Oppo og til en viss grad også TCL, som jobber med lignende produkter.

Razer-stolen

Du vil sannsynligvis ikke kunne kjøpe denne på denne siden av sommerferien, kanskje ikke i år engang. For dem med stappfulle lommebøker er denne gamingstolen med RGB, en oppskalert versjon av Hybersense som er en del av visse Razer-hodetelefoner og en 60" OLED-skjerm veien å gå. I likhet med enhver gamingstol med respekt for seg selv kommer den med 4D-armlener og et kullfiber-sete.

Samsung Neo QLED

Neo QLED bruker en ny metode for baklys, Quantum Mini LED, som eliminerer behovet for et ekstra lag på skjermen for å filtrere bort støy i bakgrunnsbelysningen. Det er i utgangspunktet det samme som en OLED, der hver LED avgir sitt eget lys. Flere lyskilder på mindre plass betyr bedre sortnivå og høyere kontrast, mer lysstyrke og, siden det er en mini og ikke en normal LED, mye tynnere skjerm. I motsetning til OLED er det heller ingen risiko for at bildet brenner seg fast i skjermen.

JBLs 75-årsjubileum

JBL fyller 75 år i år og feirer dette med en rekke limited runs av forskjellige produkter, deriblant L100 som nå kommer i en Classic 75-versjon i kun 75 eksemplarer. Mens stilen er mer enn retro, er alle enhetene selvfølgelig laget med moderne teknologi. De originale bassenhetene hadde for eksempel et problem hvor enheten langsomt ville falle fra hverandre over tid hvis de ble eksponert for sollys, noe som skyldtes et uheldig valg av materialer og lim, men det er selvfølgelig ikke lenger et problem.

Asus ROG XG Mobile eGPU

Denne svært lille eksterne GPU-en virker for tiden kun med Asus' egen ROG Flow-serie, men kan fint bli kompatibel med andre modeller. Det som gjør at denne saken er noe tess er dens ekstreme kompakte størrelse, noe som gjør den velegnet til transport. Dette på tross av at den har sitt eget kjølesystem og en PSU. Den eneste negative siden er at den bruker en dual connector med både PCIe 3.0 og USB-C-signaler for å oppnå den dobbelte båndbredden av Thunderbolt.

LG C1 OLED og G1 OLED Evo

G1 er eksklusivt basert på en nestegenerasjons OLED kalt OLED EVO, og som alle nye LG TV-er har den kun 1ms responstid og en Game Optimizer-innstilling. Freesync og i mange tilfeller også G-sync er også inkludert. Prisen skal også bli en smule mer rimelig, selv om Alpha 9 gen 4 AI-prosessoren er den samme som i C-seriens toppmodeller. Den nye og mer lyssterke G1 virker å være en respons på de mer lyssterke QLED-fjernsynene. Flaggskip-serien CX blir erstattet av C1-serien og strekker seg fra 48 til 83 tommer. I tillegg til en ny prosessor med native Dolby Atmos og en virtuell 5.2.1-lyd er WebOS også oppdatert til versjon 6.0 med et brukergrensesnitt som har fått bedre ytelse, flere funksjoner og et nytt design.