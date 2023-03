HQ

Den andre måneden av 2023 har allerede gått. Ja, vi er like overrasket som deg. Februar er alltid kort, men i år fløy den forbi. Og dette er delvis takket være det absolutte vell av spennende spill, filmer, serier og ny maskinvare som alle debuterte, noe som gjør den korteste måneden i året, potensielt en av de travleste. Med et knippe spennende nyankomne har vi nok en gang satt sammen en samling av det vi ser på som det beste fra februar 2023.

Hvalen

Brendan Fraser er tilbake ikke bare på storskjerm, men som en ledende nominert i verdens mest berømte prisutdelinger takket være sin fantastiske opptreden i dette emosjonelle dramaet. The Whale ser Fraser portrettere en overvektig eneboer, som ønsker å få kontakt med sin fremmedgjorte tenåringsdatter, spilt av Stranger Things' Sadie Sink.

Pus i støvler: Det siste ønsket

Helt siden Spider-Man: Into the Spider-Verse debuterte, har vi opplevd litt av en animert renessanse, og den siste filmen som utnytter de nye og imponerende stilene er DreamWorks 'Puss in Boots: The Last Wish . Denne spinoff-oppfølgeren bringer tilbake Antonio Banderas 'feline hovedpersoner og setter ham opp mot en samling velrealiserte eventyrskurker brakt til liv av en virkelig stablet rollebesetning.

Clarkson's Farm - Sesong 2

Det er ingen bedre måte å beskrive Jeremy Clarkson enn en av hans egne slagord: "blithering idiot". Den britiske personligheten er alltid i overskrifter for noen dumme uttalelser eller handlinger, men til tross for at dette er tilfelle, kan det ikke benektes at mannen også er en strålende og morsom programleder og vert. Den siste sesongen av Clarkson's Farm beviser nettopp det - og også hvordan han fortsatt er en virkelig udugelig bonde.

ASUS ROG Zephyrus M16

RTX 40-serien er her. Den nyeste generasjonen av grafikkort blir nå stadig mer tilgjengelig, og vi har vært hands-on med denne svært tech i en av de nyeste (splitter nye for den saks skyld) bærbare datamaskiner fra ASUS. Den siste iterasjonen av ROG Zephyrus M16 er et kraftverk som til og med har en skjerm som fikk oss til å nesten gråte. Det er et monster, og et system som beviser at bærbare og stasjonære datamaskiner vil være nærmere enn noensinne med denne nye generasjonen PC-maskinvare.

Hva mer må sies om denne på dette tidspunktet. Avalanche's magisk rollespill har vært en absolutt behemoth, og en overveldende suksess også. Raking i nesten en milliard pounds i sine første ukene, på toppen av å selge millioner av eksemplarer. Ropene fra de utrettelige demonstrantene - som fortsatt ønsker å ta ned et spill som ikke har hatt noen innflytelse fra Harry Potter-skaperen JK Rowling til tross for at hun er satt i verden hun skapte - har blitt overdøvet av de som ser tittelen for hva det egentlig er: en spennende og morsom boltre seg gjennom det 18. århundre Wizarding World.

Metroid Prime remastret

Det er ikke en fullstendig nyinnspilling, det er ikke den splitter nye delen mange håpet på, men det Metroid Prime Remastered endte opp med å bli var en virkelig autentisk og godt tilpasset versjon av et av de mest elskede videospillene gjennom tidene. Med bedre grafikk og ytelse, og en oppdatering som passer til hva den moderne plattformen til Nintendo Switch kan tilby, endte dette spillet opp med å blåse sokkene av oss, og har blitt en av månedens største suksesshistorier.

PS VR2

Det var mange spørsmålstegn rundt PS VR2 i forkant av lanseringen. Vil det være i stand til å lykkes med å overgå forgjengeren? Vil ytelsen rettferdiggjøre den høye prisen? Og viktigst av alt, vil den ha en rikelig liste over systemselgende spill? De to første spørsmålene ser ut til å ha blitt møtt med et rungende ja, selv om lanseringstitlene er et helt annet dyr. Likevel har PS VR2 imponert oss, og vi gleder oss til å se hva fremtiden bringer for den.

Octopat Reisende II

Det første Octopath Traveler-spillet endte opp med å bli et virkelig elsket JRPG. Så da Square Enix annonserte og sa at en oppfølger var på vei, hadde den mye å leve opp til. Heldigvis leverte Octopath Traveler II der det betydde mest. Selv om det ikke var et sant steg opp for serien, var den spennende fortellingen og fantastisk grafikk og kunst mer enn nok til å fange oppmerksomheten vår i løpet av vår tid i Solisthea.

Selskap av helter 3

For mange var Company of Heroes 3 THE strategispill i februar. Denne sanntidsversjonen av middelhavsteateret under andre verdenskrig kom fra strategiekspertene på Relic Entertainment, og lovet mange meningsfulle forbedringer og tillegg på både makro- og mindre nivå - og mens den dynamiske kampanjen ikke klarte å trekke oss inn - imponerte resten av spillet oss absolutt.

AMD 3D V-Cache CPU

AMD opprettet den geniale måten å få mer igjen for pengene med CPU-en din, ved å stable cacher oppå hverandre for å lage et 3D V-Cache-system. Med en ny generasjon CPU nå på markedet, har vi hendene på den nyeste batchen av 3D-CPUer fra selskapet, og de blåste oss helt bort.

Med mars å ha noen lovende spill, filmer, TV og teknologi, sørg for å komme tilbake om en måned for å se hva våre toppvalg i måneden endte opp med å bli .