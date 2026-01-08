Det beste og verste fra spillverden i 2025

HQ

Som dere vet, er vi ferdige med å publisere listene våre over de beste spillene i 2025 i en rekke ulike kategorier. Men det har også skjedd mye i spillverdenen som egentlig ikke kvalifiserer til disse listene, både bra og dårlig. Med dette i bakhodet oppsummerer jeg nå de fem beste og fem verste tingene i spillverdenen fra året som har gått - med unntak av spillutgivelser (de finner du i listene over årets spill).

Det beste som skjedde i spillverdenen i 2025:

5. Battlefield 6 utfordrer Call of Duty

Det er ingen hemmelighet at mange mener at Call of Duty -serien har levd på navnet sitt for lenge og ikke har klart å levere den kvalitetsunderholdningen man forventer av spillet som fortsetter å være verdens mest solgte spill år etter år. Derfor var det gode nyheter at Battlefield 6 ble en så stor suksess da Call of Duty: Black Ops 7 ikke klarte å levere. For første gang på flere tiår ser Activision Blizzards perle ut til å få juling, og nå trengs det et kvalitetsløft, noe vi alle vil ha nytte av.

4. Flere multiformat

Det er for tidlig å si om dette er en varig trend ennå, men Microsoft lanserte Gears of War for PlayStation 5 og annonserte Halo: Campaign Evolved for samme format, og Sony lanserte Helldivers II for Xbox og sa at det hadde vært en god deal. Samtidig blir det stadig mer opplagt å lansere alt til PC. Kanskje er vi på vei inn i en tid der vi i stadig større grad vil unngå å gå glipp av store spill på grunn av formatet vi velger.

3. Steam Machine og Xbox Ally tilbyr nye måter å spille PC-spill på

Joda, dette punktet burde nok vært inkludert i 2026, og Steam Machine har ennå ikke blitt lansert. Men... den har blitt annonsert og gjør allerede et stort inntrykk, mens Xbox Ally ble lansert for noen måneder siden. Takket være disse kan vi se frem til helt nye måter å konsumere PC-spill på i året som kommer, der brukervennlighet og optimalisering har vært de styrende prinsippene på en måte som vi ellers først og fremst forbinder med konsollverdenen. Det har kort sagt aldri vært enklere å spille PC-spill, og kanskje er dette et tegn på at PC- og konsollspill er i ferd med å smelte helt sammen?

2. Indier ledet an

Mens såkalte AAA-spill fortsatt tar minst fem år å utvikle og koster hundrevis av millioner (men likevel er proppfulle av mikrotransaksjoner) og fortsatt får lunkne anmeldelser på grunn av sitt intetsigende design, har indiespillene vist vei mer enn noen gang før. Titler som Clair Obscur: Expedition 33, Hades II, Hollow Knight: Silksong, Dispatch, Peak, Blue Prince og Absolum har dominert årets spilldiskusjoner og ofte scoret utrolig bra. 2025 var et år der kvalitet betalte seg.

1. Switch 2 ble utgitt

Den opprinnelige Switch ble lansert i 2017, og på den tiden var mange skuffet over ytelsen. Da Nintendo sa at de ikke hadde noen ny maskinvare på trappene tidlig i 2020, var det mange som trodde de løy, fordi det var utenkelig at Switch ville forbli relevant så lenge. Nå vet vi at Nintendo snakket sant, og Switch 2 ble lansert i sommer. Kanskje litt mindre spennende i design enn vi hadde håpet på, og med færre spill enn vi hadde ønsket oss, men for et friskt pust i en ellers uvanlig kjedelig spillverden med få nye store titler, der negative overskrifter har vært minst like vanlige som positive.

Det verste som skjedde i spillverdenen i 2025:

5. AI tar over spillverdenen

Studio etter studio snakker om hvordan de har begynt å implementere kunstig intelligens i arbeidet sitt. I utgangspunktet er dette en god ting som vil gjøre livet mye enklere, men det er også sannsynlig at det er begynnelsen på en glidebane der AI-bruken tar over mer og mer (er det noen som seriøst tror at det vil stoppe her eller til og med avta?). Spill med såkalt AI-slop blir mer og mer vanlig, og det er en overhengende fare for at kreativiteten vil lide. Hvorfor finne opp noe som andre raskt vil kopiere med AI?

4. Urimelige prisøkninger fra Microsoft

Microsoft er ikke de eneste som har økt prisene i år, men de har definitivt gått foran i spillbransjen og gått så langt at salget av Xbox Series S/X har fått en enda større knekk enn det allerede hadde. Det virkelige slaget kom imidlertid i høst med Game Pass, der abonnementet Ultimate ble økt med svimlende 50 %, og kallenavnet "the best deal in gaming" kan det nå definitivt stilles spørsmålstegn ved.

3. Grand Theft Auto VI ble forsinket

En av grunnene til at 2025 var så tomt for planlagte lanseringer av store spill, var Grand Theft Auto VI. Selskapene er livredde for å lansere spillene sine i nærheten av denne datoen, og mange hadde derfor utsatt dem til 2026. Men som nevnt uteble Grand Theft Auto VI, noe som etterlot et stort svart hull i lanseringslistene, noe som, i tillegg til å være en stor skuffelse for fansen, sannsynligvis også vil få negative konsekvenser neste år. Hvilke spill vil nå haste ut før høsten 2026 for å unngå en kollisjon, og hvilke spill vil bli utsatt til 2027 i stedet av nøyaktig samme grunn?

2. Studioer som legges ned

Mens indiespill har blomstret og levert suksess etter suksess, har AAA hatt det tøffere. I 2025 har vi hatt den tvilsomme gleden av å gjentatte ganger rapportere om kansellerte spill som Black Panther, Contraband, Hytale, Perfect Dark, Transformers: Reactivate, Wonder Woman, og utallige ikke navngitte titler som et fantasy-spill fra Sonys London Studio, et God of War -spill fra Bluepoint, og mye, mye mer. Dessverre ser det ikke ut til at AAA-industrien har den beste helsen akkurat nå.

1. Massive oppsigelser

Det har roet seg litt mot slutten av året, men for mye av 2025 har handlet om at tusenvis av utviklere har mistet jobben samtidig som studioene deres har blitt lagt ned. Det er selvfølgelig ikke mulig å beholde folk for enhver pris, men vi hadde foretrukket bedre fremsynthet og planlegging i stedet for å trekke teppet vekk under føttene på folk. Dessverre blir det vanskelig for folk å komme tilbake når AI gjør seg stadig mer gjeldende og AAA-bransjen ikke er på sitt beste, og dette er dessverre det sureste punktet på hele året.