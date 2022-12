Det beste på Disney+ i desember

HQ

Ingen kjenner julen som Disney, og de har forberedt en hel del familiemoro og eventyr både med og uten juletema for å kose seg litt ekstra denne måneden. Her er et par forslag innen en lang rekke sjangere, med noe for stort sett alle.

TV-serier

HQ

Willow: Episode 3 - 7. desember

Willow, den legendariske trollmannen, vender tilbake i en ny serie som foregår mange år etter hendelsene i originalfilmen. Willow leder en gruppe mistilpassede helter på et farlig redningsoppdrag gjennom en verden som overgår deres villeste fantsi.

Sumo Do, Sumo Don't - 7. desember

Dette er en annonse:

Children of the Underground - 7. desember

The Simpsons S33 - 7. desember

Dette er en annonse:

The Villains of Valley View - 7. desember

National Treasure: Edge of History Del 1 & 2 - 14. desember

Jess Valenzuelas liv blir snudd på hodet når en gåtefull fremmed gir henne en pekepinn på en hundre år gammel skatt som kan være knyttet til hennes lenge døde far. Jess har en evne til å løse gåter, og ferdighetene hennes blir satt på prøve når hun og vennene hennes følger en rekke ledetråder som er skjult i amerikanske artefakter og landemerker.

Julenissene: Episode 6 - 14. desember

Scott sliter med å holde tritt med kravene til jobben, i tillegg til å være der for familien sin. Etter å ha oppdaget at det er en måte å trekke seg fra stillingen, vurderer Scott å trekke seg som julenisse og finne en verdig etterfølger slik at han kan bli en bedre far og ektemann.

Filmer

HQ

En pingles dagbok: Rodrick ruler - 2. desember

De opprørske påfunnene til den engstelige, katastrofeutsatte ungdomsskoleeleven Greg Heffley fortsetter, denne gangen med fokus på det kompliserte forholdet til storebroren Rodrick. Greg møter en av sine største utfordringer hittil: å overleve en helg alene med Rodrick og hans voksende liste med regler.

Pentatonix: Around the World for the Holidays - 2. desember

HQ

Natt på museet: Kahmunrah vender tilbake - 9. desember

I "Natt på museet: Kahmunrah vender tilbake" følger Nick Daley i farens fotspor som nattevakt på naturhistorisk museum i New York. Han kjenner til museets eldgamle tavle som vekker alt til live når solen går ned, men når den gale herskeren Kahmunrah rømmer, er det opp til Nick å redde museet en gang for alle.

Weekend Family Christmas Special - 9. desember

Amsterdam - 14. desember

"Amsterdan", fra den anerkjente filmskaperen David O. Russel, er et originalt krim-epos om tre nære venner som befinner seg i sentrum av en av de mest sjokkerende hemmelige handlingene i amerikansk historie. Den fascinerende historien vever historiske fakta sammen med fiksjon på en fantastisk måte for å skape en tidsriktig, filmatisk opplevelse.

See How They Run - 14. desember

Generation YouTube - 30. desember