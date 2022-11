Det beste på Disney+ (November 2022)

HQ

Som vi nylig gjorde med Netflix, fortsetter vi i dag arbeidet med å informere dere om de mest spennende og interessante filmene og seriene som dukker opp på Disney+ i løpet av november.

TV-serier

Gordon Ramsay: Uncharted Showdown - 9. november

Save our Squad with David Beckham - 9. november

David Beckham vender hjem. I løpet av sesongen slutter David seg til East London-klubben Westward Boys - et lag som spiller i ligaen der det hele begynte for ham som gutt: Echo Premier League. Westward har ikke funnet en eneste kamp hele sesongen, og trusselen om å rykke ned fra ligaen er stor. David har en enorm oppgave foran seg. Vil han klare å redde laget deres?

Zootropolis+ - 9. november

Family Guy S21 - 16. november

Santa Clauses - 16. november

Andor: Episode 12 - 23. november

Den best anmeldte Star Wars-serien hittil fra Disney avslutter sin første sesong 23. november. Har du fulgt med?

Legacy: The True Story of The LA Lakers - 23. november

Buried Secrets of WWII - 30. november

The Patient - 30. november

Vi vet at Steve Carell kan være veldig morsom, men kan han bære en psykologisk thriller også? Det vil bli besvart i The Patient der han spiller en terapeut som må hjelpe en psykotisk pasient med å undertrykke ønsket om å drepe.

Willow 30. november

En helt ny oppfølger av George Lucas' fantasy-eventyr "Willow" fra 1988. I serien vender Newlyn-trollmannen tilbake, årevis etter å ha reddet keiserinnen Elora Danan, for å lede en gruppe mistilpassede helter på et rystende redningsoppdrag gjennom en verden utenfor fantasiens grenser.

Filmer

Mary Poppins Returns Sing-Along - 11. november

Phineas og Ferb: Oppdrag Marvel - 11. november

Disenchanted - 18. november

Mikke: Historien om en mus 18. november

Mikke Mus er et symbol på glede og uskyld over så å si hele kloden. Mikke ble en sensasjon over natten da han dukket opp i den første kort-tegnefilmen med lyd, Dampbåt-Willie. Gjennom flere tiår utviklet han seg til svært ulike versjoner som reflekterer både skaperens storslåtte karriere og store sosiale endringer i landet han skulle komme til å representere.

The Guardians of the Galaxy: Holiday Special - 25. november

Guardians of the Galaxy er tilbake med en tredje film neste år, men vi får faktisk møte gjengen allerede denne måneden i James Gunns kommende julespesial. Det er faktisk ikke bare en morsom spinoff heller, da det anses å dele kontinuitet med filmene. Med andre ord, ikke gå glipp av denne!

Mickey Saves Christmas - 28. november

Eldre fans av Disney savner sannsynligvis gamle stop-motion-filmer, og derfor er vi glade for å fortelle at Disney har noe i vente for dere alle. Mickey Saves Christmas er en stop-motion-film, tilsynelatende proppet med Disney-julemagien vi alle elsker.