Det beste på Netflix i januar

HQ

Hver eneste måned blir den gjennomsnittlige forbrukeren bombardert med nytt innhold på de store streamingtjenestene. Filmer og TV-serier tilføyes i fleng, og det kan være ekstremt vanskelig å finne ut av hva du skal se.

Derfor har vi begynt å lage en liste over høydepunktene - basert på omtalen, personene involvert og vår egen magefølelse - hver eneste måned, slik at det blir lettere for deg å få oversikt over hva som er verdt å få med seg.

Under finner du vårt utvalg for januar:

Dette er en annonse:

TV-serier:

Kaleidoscope - Sesong 1: Premiere 1. januar

En mestertyv og gjengen hans prøver seg på et episk og avansert ran verdt 7 milliarder dollar - men svik, grådighet og andre trusler undergraver planen deres.

HQ

Sniper: Ghost Shooter: Premiere 1. januar

Lady Voyeur - Sæson 1: Premiere 1. januar

Dette er en annonse:

Woman of the Dead - Sesong 1: Premiere 5. januar

Ginny & Georgia - Sesong 1: Premiere 5. januar

Copenhagen Cowboy - Sesong 1: Premiere 5. januar

En kvinne med mystiske, overnaturlige evner vil hevne seg for alt hun ble utsatt for etter å ha blitt solgt som en menneskelig lykkeamulett.

HQ

Vikings: Valhalla - Sesong 2: Premiere 12. januar

Denne spin-offen av den berømte Vikings-serien får nå sin andre sesong, og det er nok en gang lagt opp til blod, svette og tårer.

HQ

Sky Rojo - Sesong 3: Premiere 13. januar

Point Break - Sesong 1: Premiere 13. januar

That '90s Show - Sesong 1: Premiere 19. januar

Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre: Premiere 19. januar

En nervepirrende samling av verkene til Junji Ito, mesteren av grøssermanga, som inneholder noen av hans mest bisarre, uhyggelige og skremmende fortellinger.

HQ

Lockwood & Co. - Sesong 1: Premiere 27. januar

Filmer

The Scorpion King 2: Rise of a Warrior: Premiere 1. januar

Sniper: Ultimate Kill: Premiere 1. januar

Hard Target 2: Premiere 1. januar

Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain: Premiere 3. januar

Madoff: The Monster of Wall Street: Premiere 4. januar

The Pale Blue Eye: Premiere 6. januar

Christian Bale vender tilbake sammen med regissør Scott Cooper i en mørk thriller om en rekke grusomme drap i 1930-tallets New York.

HQ

Ut og stjele hester: Premiere 12. januar

Last Seen Alive: Premiere 13. januar

The King of Staten Island: Premiere 16. januar

You People: Premiere 27. januar

Pamela: Premiere 31. januar