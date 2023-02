Det beste på Netflix i mars 2023

HQ

Med mars rett rundt hjørnet, lurer mange av dere uten tvil på hva Netflix har i vente for sine abonnenter for måneden. Med en ny skifer av spennende show og filmer planlagt, har vi samlet det vi synes er de beste og mest interessante tilleggene for måneden.

TV-serier

Den berømte komikeren er tilbake med en helt ny stand-up-spesial som til og med vil sendes live klokken 3:00 GMT om morgenen 5. mars for alle i Storbritannia.

MH370: The Plane That Disappeared - 8 mars

Denne dokumentarserien utforsker den forvirrende saken som omringet forsvinningen av MH370-flyet, som fortsatt er en åpen sak den dag i dag.

Agent Elvis - 17 mars

Animasjonsserie fra studioet bak Spider-Man: Into the Spider-Verse der Matthew McConaughey gir uttrykk for kongen av Rock and Roll mens han blir innlemmet i et hemmelig regjeringsprogram.

Waco: American Apocalypse - 22 mars

Begrenset dokumentarserie som ser på hendelsen i Texas i 1993, da kultleder David Koresh engasjerte seg med den føderale regjeringen for en 51-dagers beleiring.

The Night Agent - 23 mars

Denne Original-serien plukker opp hva som skjer etter at en telefon i kjelleren på White House som aldri ringer, faktisk ringer.

Unstable - 30 mars

Rob Lowe spiller hovedrollen i denne komedieserien som dreier seg om et bioteknologisk geni som prøver å overvinne sorg ved hjelp av sønnen.

Filmer

Denne filmen fra 2022 følger to bestevenner som bestemmer seg for å klatre opp i et 2,000 fot radiotårn og snart befinner seg strandet på det meste.

The Unholy - 2

Denne skrekkfilmen fra 2021 utforsker en ung tenåring som oppdager at de har evnen til å helbrede mennesker og kort tid etter krediterer kreftene til Jomfru Maria.

Luther: The Fallen Sun - 10

Idris Elba vender tilbake for å spille hovedrollen som sin langvarige rolle som en grizzled britisk detektiv, i en film som tar seg opp etter den femte sesongen av BBCs krimdrama.

Marmaduke - 15 mars

Owen Wilson og Emma Stone spiller hovedrollene i filmen fra 2010 som ser en plagsom grand danois forårsake all slags ødeleggelse for eierne sine.

The Magician's Elephant - 17 mars

Denne animerte spillefilmen ser en ung gutt som må fullføre tre umulige oppgaver gitt av en merkelig elefant, alle på sin reise for å redde og hjelpe søsteren sin.

Murder Mystery 2 - 30 mars

Adam Sandler og Jennifer Aniston er tilbake igjen som Nick og Audrey i en forhåpentligvis morsom og dum oppfølger som ser paret løse kidnappingen av en av sine nære venner etter at han ble snappet i sitt eget bryllup.