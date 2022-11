Det beste på Netflix (November 2022)

HQ

TV-serier

Young Royals: Sesong 2 - 1. november

"Wilhelm strever med å akseptere sine nyvunne kongelige plikter, og frykter at kronprinstittelen hans vil koste ham alt han bryr seg om."

Blockbuster - 3. November

"I verdens siste Blockbuster kjemper en hardtarbeidende sjef for å holde videobutikken åpen og de ansatte fornøyde i møtet med hard konkurranse og kompliserte følelser."

Manifest: Sesong 4 Del 1 - 4. november

"Midt i tap og ulykke søker Stone-familien og Flight 828-passasjerene etter den sanne meningen bak kallene deres, ettersom illevarslende tegn henger igjen."

The Crown: Sesong 5 - 9. november

"Diana og Charles fører en mediekrig. Monarkiets rolle er oppe til debatt. Velkommen til 90-tallet - og dronning Elizabeth IIs største utfordring hittil."

Capturing the Killer Nurse - 11. november

1899 - 17. november

"Mystiske hendelser endrer kursen til et immigrantskip på vei til New York i 1899, og en forbløffende gåte utspiller seg for de rådville passasjerene."

Dead to Me: Sesong 3 - 17. november

Wednesday - 23. november

"Smart, sarkastisk og litt død på innsiden, Wednesday Addams etterforsker en drapsfest mens hun får nye venner - og fiender - på Nevermore Academy."

Filmer

Enola Holmes 2 - 4. november

"Enola tar sin første offisielle sak som privatetterforsker, men for å løse mysteriet med en savnet jente, trenger hun hjelp av vennene sine - og broren Sherlock."

Falling for Christmas - 10. november

"En bortskjemt rikmannsdatter mister hukommelsen i en skiulykke og blir tatt vare på av en ubemidlet enkemann og datteren hans ved juletider."

My Father's Dragon - 11. november

"En ung gutt forlater byen Nevergreen og reiser til mystiske Den ville øya, hvor han finner ville skapninger og vennskap som varer livet ut."

The Wonder - 16. november

Christmas with You - 17. november

Slumberland - 18. november

The Swimmers - 23. november