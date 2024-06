Det ble nylig bestemt at Black Ops 6 skulle inkluderes i Game Pass

HQ

Kort tid før Microsoft kjørte sin Xbox Games Showcase hadde Xbox-sjef Sarah Bond uttalt at Call of Duty: Black Ops 6 ville bli inkludert i Game Pass-abonnementet ditt, noe som selvfølgelig er et enormt dyrt trekk fra Microsofts side.

I forkant av dette var det mange rykter som hevdet ting som at det ikke ville være inkludert, at det ville være en del av et dyrere Game Pass-abonnement eller at prisene ville bli hevet betydelig på grunn av dette. Ingen av disse påstandene gikk (eller i alle fall ikke enda) i oppfyllelse, men det betyr ikke at de var falske. Det ser ut til at diskusjonene om hvordan Black Ops 6 skulle håndteres for Game Pass pågikk i lang tid.

Spillets produksjonsdirektør Yale Miller ble spurt i et intervju med Game File om han husker når han ble fortalt at Black Ops 6 ville være en Game Pass-tittel, som han svarte på: "Det var ikke så lenge siden, ærlig talt."

Kort sagt, det ser ut til å ha vært mye frem og tilbake hos Microsoft før det til slutt ble bestemt at et av årets største spill skulle inkluderes i Microsofts populære abonnementstjeneste. Likevel virker Miller veldig fornøyd med avgjørelsen og sier at Treyarch nå forbereder seg på flere spillere enn noen gang før:

"Jeg tror det spennende for oss er det Matt [Matt Scronce, assisterende direktør for design] sa: bare flere mennesker vil kunne prøve spillet. For oss tror jeg det tvang oss til å tenke nytt - vi har uansett tenkt mye på onboarding fra begynnelsen av."

Dette betyr at Treyarch må forberede seg på spillere som ikke har spilt spillene deres før, og forklarer at de har tatt for gitt at alle vet hva Black Ops er. Miller fortsetter med å forklare hva Game Pass betyr for dem:

"Noen ganger tar vi for gitt at mange mennesker spiller Call of Duty og har spilt Call of Duty før. 'Å, de vil forstå det. Du vet, de har spilt dette før.' Så jeg tror det har tvunget oss til å se på noe av det på nytt."

Har du planer om å spille Black Ops 6 takket være Game Pass-abonnementet ditt?