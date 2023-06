Det du gikk glipp av fra LEC Summer uke to

HQ

Nok en uke med League of Legends EMEA Championship Summer-kamper er i boks, og med det i bakhodet deler vi noen av de største tankene vi sitter igjen med.

Den forferdelige trioen var enda verre denne uken

Plagende metaer globalt var trifektaen Milio, Yuumi og K'Sante ute i enda sterkere styrke denne uken, med alle tre mestere som hadde en 100% pick / ban-rate. Interessant nok virket mange lag fornøyde med å slippe K'Sante gjennom draften, etter å ha forberedt motvalg med varierende grad av suksess. Renekton fortsatte å være et håndtrykkvalg med blandede resultater, og Gwen dukket opp som en teller med en kombinert KDA på 8/4/8 vs K'Sante over to kamper (1W1L).

Spillets kraftigste fortryllere gikk hånd i hånd for det meste i valg / forbud, med utkast til handler som viser enten støtte eller ADC-fokuserte forbudsmønstre. Hvis en ble sluppet gjennom, ville begge være det, og vanligvis gjaldt dette også for forbud. Når det var gratis, var Milio det første valget, men dette tillot ofte en matchup av Yuumi / Aphelios eller Zeri til den svakere ADC-stærkere støtteparingen av Milio / Jinx.

Det er ikke å si at Jinx er svak i denne metaen, for når han er parret med Milio, kan mesteren skyte raketter fra absurd rekkevidde og håndtere nok sprutskader til å stjele en baron (som vist av Carzzy D3G2).

Backup-støttevalg lener seg mot å engasjere stridsvogner

Med Milio og Yuumi ofte utestengt, ser det ut til at LEC bare virkelig verdsetter Lulu som et annet fortryllervalg i metaen, med engasjementsstøtter som Rakan, Leona og Nautilus ofte utarbeidet denne uken.

Med fortsatt stor vekt på ADC-rollen, ser mestere som er i stand til å skrelle for spilleren din og skape vellykkede valg på fienden en gjenoppblomstring, til tross for buffingen av fortryllende gjenstander. Excel Spesielt Limit fant suksess med denne typen støttevalg denne uken.

G2 har begynt å lage mat igjen, og det lukter godt.

Etter en avhengighet av en Lucian Nami-duo som har vært stille fraværende fra ukens valg / forbud, har G2 vist frem en ny og farlig botbaneduo i løpet av helgen. Ved å velge den skalerende, langtrekkende DPS-maskinen som er Kog'Maw med en Braum for å beskytte den, har G2 ofte falt bak i det tidlige spillet denne uken, men har alltid kommet ut på toppen i det sene spillet.

Som med mange mestere som utnytter Guinsoos Rageblade, mangler Kog'Maw mobilitet, men når den ikke er kontrollert, har den en nesten uovertruffen angrepshastighet, som passer utmerket sammen med Braums passive. I stand til å finne engasjementer fra rekkevidde, frigjøre seg med det ultimate og beskytte Kog'Maw mot skade direkte, Heart of the Freljord er den perfekte sammenkoblingen for dette DPS-monsteret i både det tidlige og sene spillet. Hans Sama avsluttet uken med en KDA på 9/1/5 på tvers av to kamper på valget.

Midtbanespillere overalt jubler når de kan spille mages en gang til

Etter den blandede suksessen - men konstante trusselen - Neeko ga i uke én, har lagene eksperimentert med midtbanevalg i løpet av uke to, med Syndra og Azir som de mest populære mesterne.

Syndra gir fenomenal burst-skade og utbredt publikumskontroll med sine evner, i tillegg til at hun kan bryte gjennom lagsammensetningene i presidentens stil med en godt timet bruk av hennes høye skade, pek og klikk ultimate evne.

Azir har derimot en svakere laning-fase, men betydelig sterkere skalering. Azir kan uavhengig skrelle og legge ned like mye skade som enhver ADC i lagkamper i sent spill, og fungerer godt som et sekundært magisk skadetrykkpunkt i den botbanesentriske metaen.

Neeko er også fortsatt til stede i metaen, og hadde to spesielt gode forestillinger denne uken. Til tross for at han ikke klarte å finne en seier, satte Nisqy en mesterklasse som Neeko i D2G5, spesielt ved å bruke Yuumi til å finne en fenomenal forkledd roam-bot på 6:35. Video Nisqys Neeko var imponerende i D3G1, med en poengsum på 4/0/5 og en gullledelse på over 4000 ved kampens slutt. Neeko er utmerket for å gi publikumskontroll og angst for fiendens lag, og er et interessant valg som skuffes av sin dårlige skalering i det sene spillet.

Larssen tar den ADC-sentriske metaen og løper med den

Larssen bestemte seg for at en ADC ikke var god nok, og trakk ut lommevalget av Tristana ikke en gang, men to ganger denne uken. Med en kombinert KDA på 12/1/8 over to kamper, er det trygt å si at Larssen så truende ut på Yordle Gunner. Til tross for at jeg bare kunne hente en seier, ville jeg ikke bli overrasket over å se dette trukket ut igjen, og potensielt utviklet til et flexvalg for Comp.

Hvis en Maokai faller i jungelen...

Jungelmetaen fortsatte å utvikle seg denne uken, og markerte en splittelse fra noe av mangfoldet som ble vist på MSI 2023 med publikumskontrolltank / bruiser-valg som Maokai, Sejuani og Wukong som var ekstremt utbredt.

I stand til å fronte effektivt, finne engasjementer og frigjøringer og mobbe baner i ganks, er det sannsynlig at vi vil se flere av disse eksepsjonelt nyttige valgene etter hvert som splittelsen utvikler seg. Med noen som Sejuani og Amumu til og med i stand til å dra nytte av de buffede støtteartiklene, kan du forvente flere store ults, store engasjementer og store lagkamper i LEC og globalt.

Jernambassadøren stenger ned dash-tunge komposisjoner

Poppy, den tungt pansrede Yordle med den overdimensjonerte hammeren, har utmerket seg i LEC denne uken. Mange lag i ligaen har fått øynene opp for den kvelende kraften i dette valget, både i spill og i draft. Selv om det kan være vanskelig å motvirke (for eksempel G2s Trundle-valg mot VIT D1G4), fant Poppy en betydelig mengde suksess i uke to, med motbydelig kraftige frontlinjeegenskaper og evnen til å stenge ned alle streker.

Når den er utarbeidet tidlig, tvinger Poppy opposisjonen til å revurdere sammensetningen og unngå å gjøre den for utkast tung - dette eliminerer noen av de sterkeste valgene i metaen (tenk K'Sante, Ahri, Wukong, Sejuani) som alle er avhengige av streker. Et perfekt verktøy for å beskytte presidenten, og vi vil uten tvil se mye mer av det i LEC.

Fremveksten av Fnatic fortsetter

Fnatic var langt unna formen i de to foregående delfinalene, og med en 3-0-helg sikret de seg en ettertrykkelig plass i gruppespillet. Noah og Razork fortsetter å skille seg ut, men hele laget ser ut til å forstå metaen og rollene deres i komposisjonene som er utarbeidet til perfeksjon. De foretrekker verktøymagikere i midtbanen og har en litt annen lesemåte enn andre lag, men ikke mindre vellykket.

Noah ble ikke drept i uke to, med en samlet KDA på 15/0/23 på tre kamper, og Razork var overalt der laget hans trengte ham, med Trymbis tilstedeværelse som tydeligvis lettet skuddbyrden og lot ham fokusere på spillet sitt. Razork var en viktig playmaker og nådde 500 LEC-drap denne uken, og hadde en kombinert KDA på 15/6/28. Han gjorde et overraskende Amumu-valg (D3G5) som så utmerket ut.

Excel finner stilen sin og snur splitten sin

Etter en 0-3 første uke var presset stort for Excel, som bombet ut av de to foregående splittene. Den fornyede stallen deres, med Abbedagge og den nye pickupen Peach, så ut til å være på vei i samme retning, men ting har tatt en dramatisk vending. Akkurat i tide til Odoamnes 500. LEC-kamp, tok Excel ned frontrunners Team Heretics, splittfavorittene BDS og de regjerende mesterne MAD Lions for å sikre en 3-0-uke.

De tok "protect the president"-spillestilen i metaen til sitt hjerte, og Excel valgte i alle tre kampene sine frontlinjevalg til toppbanen, jungelen og supportrollene. Med en enorm mengde helse å brenne og publikumskontroll å legge ned, var Patrik og Abbedagge i stand til å trappe opp og bære laget sitt til seier med henholdsvis blandet fysisk og magisk skade.

Patrik fant suksess på Xayah med en kombinert KDA på 11/3/16 på tvers av to kamper, samt en fremragende Draven-kamp der han oppnådde en KDA på 11/3/4. Abbedagge så monstrøs ut på Azir med en kombinert KDA på 14/6/23 over tre kamper.

