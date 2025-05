Det finnes ikke noe bedre tilbud enn gratis, så last ned disse tre spillene fra Epic Games Store nå

HQ

I lang tid nå har Epic Games Store delt ut gratis spill hver uke, og denne uken er den samme som alle andre uker. Totalt tre spill er gratis å laste ned helt frem til 29. mai, klokken 17.

Deliver At All Costs er et merkelig nytt simuleringsspill, som så ut til å gjøre et stort inntrykk på Gamereactors Ben, selv om spillet også har sine problemer. Du kan lese anmeldelsen hans her.

Gigapocalypse er et arkadespill i arkadestil, fargerikt smashing og dashing slags spill fra 2022. Hvis du noen gang har tenkt på store søte monstre, kan dette være spillet for deg.

Sifu fokuserer på kampsport, og vet hvordan du skal slå. Men blir kanskje litt repeterende etter en stund. Du kan lese Gamereactors Bens anmeldelse fra 2022 her.

Det finnes ikke noe bedre tilbud enn gratis, så det er bare å laste ned spillene.

