Det ser ut til at Baldur's Gate III er i ferd med å bli en Play Anywhere-tittel
Forhåpentligvis er ikke dette den eneste overraskelsen Larian Studios har i vente for oss, og har noe mer å dele om det beste RPG på mange, mange år.
En unik funksjon for Microsoft er tjenesten Play Anywhere, som lar deg kjøpe et spill og nyte det på både PC og Xbox-konsoller, og fritt bytte mellom dem. Du kan starte eventyret på en Xbox Series X, spille en stund på jobben på PC-en, og så fortsette på din gamle Xbox One i feriehuset i helgen. Lagringsfiler og alt annet er inkludert, i likhet med prestasjoner og andre funksjoner. Eller hvorfor ikke spille Xbox-spillene dine på ROG Xbox Ally?
Nå ser det ut til at et svært kritikerrost eventyr er i ferd med å bli en Play Anywhere -tittel, nemlig Baldur's Gate III. Reseteras kloke hoder har nok en gang gravd frem noe, og konstaterer at Microsoft for tiden markedsfører Baldur's Gate III som en Play Anywhere -tittel, selv om funksjonen ikke er annonsert.
I kveld klokken 19:00 CET er det tid for ID@Xbox Showcase (som vi tidligere har rapportert om), og det virker sannsynlig at vi får vite mer i forbindelse med dette. Kanskje flere Play Anywhere -titler er i ferd med å bli annonsert?
Man kan mistenke at dette er en funksjon Microsoft vil satse mer på hvis ryktene om deres kommende hybrid-Xbox stemmer, som etter sigende skal ha både konsoll- og PC-modus. Med Play Anywhere vil en slik konsoll kunne spille eldre titler bedre enn noensinne ved å utnytte PC-versjonene.