Det ser ut til at Baldur's Gate III er i ferd med å bli en Play Anywhere-tittel

En unik funksjon for Microsoft er tjenesten Play Anywhere, som lar deg kjøpe et spill og nyte det på både PC og Xbox-konsoller, og fritt bytte mellom dem. Du kan starte eventyret på en Xbox Series X, spille en stund på jobben på PC-en, og så fortsette på din gamle Xbox One i feriehuset i helgen. Lagringsfiler og alt annet er inkludert, i likhet med prestasjoner og andre funksjoner. Eller hvorfor ikke spille Xbox-spillene dine på ROG Xbox Ally?

Nå ser det ut til at et svært kritikerrost eventyr er i ferd med å bli en Play Anywhere -tittel, nemlig Baldur's Gate III. Reseteras kloke hoder har nok en gang gravd frem noe, og konstaterer at Microsoft for tiden markedsfører Baldur's Gate III som en Play Anywhere -tittel, selv om funksjonen ikke er annonsert.

I kveld klokken 19:00 CET er det tid for ID@Xbox Showcase (som vi tidligere har rapportert om), og det virker sannsynlig at vi får vite mer i forbindelse med dette. Kanskje flere Play Anywhere -titler er i ferd med å bli annonsert?

Man kan mistenke at dette er en funksjon Microsoft vil satse mer på hvis ryktene om deres kommende hybrid-Xbox stemmer, som etter sigende skal ha både konsoll- og PC-modus. Med Play Anywhere vil en slik konsoll kunne spille eldre titler bedre enn noensinne ved å utnytte PC-versjonene.