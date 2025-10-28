Rykte: Den neste Xboxen vil kjøre både Windows- og Xbox Series X-spill

HQ

Ikke bare har det vært mange lekkasjer om den nye Xbox-konsollen som er på vei - som kjente innsidere hevder er korrekte - men Microsoft selv har også gitt næring til ryktene om den kommende konsollen. Nå er det på tide med en ny runde med informasjon, med tillatelse fra Windows Central.

De har mange nye data om konsollen, som virkelig ser ut til å være PC-hybriden som det har gått rykter om så ofte. Dette gjør det mulig å bruke den til å kjøre forskjellige spillbutikker og dermed få et mye større bibliotek - men også å kjøre den som en vanlig Xbox-konsoll. I tillegg til dette hevdes det en rekke andre fordeler med konseptet. De skriver :

"Microsofts neste generasjons Xbox vil være en Windows-PC med en konsoll-lignende opplevelse, slik at brukerne får tilgang til hele Xbox-biblioteket sitt og kan kjøre Windows-applikasjoner. Den vil ha et TV-optimalisert grensesnitt, støtte for Xbox Game Pass og ingen betalingsmur for flerspiller."

Hvis informasjonen stemmer, er dagene med å betale en avgift for å spille online på Xbox over. Det er imidlertid mer å se frem til, inkludert full bakoverkompatibilitet med Xbox Series X - og dermed også Xbox One og, til en viss grad, Xbox og Xbox 360 :

"Den nye Xboxen vil også være bakoverkompatibel og kjøre alle spill som Series X|S kan kjøre i dag (dette betyr alle OG Xbox-bakoverkompatible spill, alle Xbox 360-bakoverkompatible spill, alle Xbox One-bakoverkompatible spill og alle nåværende og fremtidige Xbox Series X|S-spill), og bruke AMDs nye silisium for forbedret ytelse."

Spennende, selvfølgelig, men de forsikrer oss også om at det fortsatt vil være en vanlig konsoll - for de som vil ha det.

"Der Xbox-konsollen vil skille seg fra en tradisjonell Windows-PC, er at den vil føles som en tradisjonell Xbox-konsoll ut av esken. Opplevelsen ved oppstart vil være lik den du får i dag på konsollen, og hvis du ønsker det, kan du forbli helt inne i Xbox-økosystemet og aldri røre selve Windows."

Men hvis du for eksempel ønsker å spille Sonys PlayStation-spill, kan du bruke Windows-modus for å gjøre det:

"Å gå ut til Windows vil være for de som ønsker å få tilgang til spill som tradisjonelt ikke er tilgjengelige på Xbox, inkludert PlayStation-spill på Steam, mus- og tastatur-først-spill som League of Legends, eller til og med klassiske spill fra GOG og lignende."

Vi anbefaler at du sjekker ut hele rapporten, som også inneholder flere andre godbiter om hva Microsoft har i vente for sin neste konsoll.

Uavhengig av nøyaktigheten av den ubekreftede rapporten - hva synes du om dette konseptet?