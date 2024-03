Det ser ut til at One Piece: Sesong 2 starter innspillingen snart

HQ

One Piece ble en kjempesuksess da den hadde premiere på Netflix i fjor høst, og det virket som om både animefans og de som knapt kjente til serien likte den. En av hovedingrediensene bak suksessen var nok at mangaskaperen Eiichiro Oda var svært delaktig i produksjonen for å gjøre alt autentisk.

Det tok ikke lang tid før Netflix sa at serien skulle fortsette, og det har allerede blitt avslørt at manuset til sesong to er skrevet. Så når starter innspillingen? Det er faktisk ikke bekreftet, men det er tegn som tyder på at det trolig blir ganske snart.

X-brukeren One Piece Netflix Fan har lagt merke til at Straw Hat Pirates' skip, Going Merry, (til og med to av dem, sannsynligvis for ulike formål) har ankommet Cape Town Film Studios, og har lagt ved bildebevis. Ettersom den første sesongen hovedsakelig ble spilt inn der, antar vi at det er ganske trygt å si at skipene er der av samme grunn, og vi tviler på at de kommer til å stå der og ta opp mye plass (og penger) i lang tid uten å bli brukt.

Vi kommer tilbake så snart vi vet mer, men forhåpentligvis starter opptakene ganske snart, noe som kan bety at vi faktisk får One Piece: sesong 2 sent i år eller tidlig i 2025.