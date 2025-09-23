Dette blir Jannik Siners neste motstander etter US Open-tapet

HQ

Jannik Sinner kjenner sin neste motstander etter US Open -nederlaget mot Carlos Alcaraz i begynnelsen av september. Italieneren var ikke med i Laver Cup Team Europe, og har ikke spilt noen andre turneringer siden, men han er i ferd med å returnere til China Open, en turnering han vant i 2023 og var finalist i 2024 (tapte for Alcaraz i finalen).

Denne gangen vil italieneren, verdens nr. 2, ikke krysse stier med Alcaraz, som bestemte seg for å delta i Japan Open som vil bli spilt samtidig. Sinner vil først være mot kroaten Marin Cilic (onsdag eller torsdag denne uken, tid TBD).

Cilic er 36 år gammel og er rangert som nummer 59 på ATP-rankingen, og hadde en gang i karrieren en toppnotering som nummer 3 i verden i 2918. Han vant US Open i 2014, nådde to andre Grand Slam-finaler og har vunnet 21 titler totalt, i tillegg til en sølvmedalje i double i Tokyo 2020. Han var også finalist i China Open i 2011.

Hvis Sinner beseirer ham, kan han møte wild card-spilleren Zhang Zhizhen, som blir tiljublet av de lokale fansen, i andre runde. Alex de Miñaur og Jakub Mensik kan vente i semifinalen, og Alexander Zverev kan være en potensiell finalist på den andre siden av bordet.