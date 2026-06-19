Brettspillet « Dewan », fra den franske spillutvikleren Space Cowboys, har vært på markedet siden januar i år. Men da det dukket opp på mitt lokale postkontor forrige måned, hadde jeg ikke hørt et ord om spillet. « Dewan » er et fartsfylt strategispill der flere stammer konkurrerer om begrensede ressurser og territorier. Spørsmålet er om du rekker å legge en strategi før den siste leiren blir plassert på spillbrettet.

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Deler av spillopplevelsen i Dewan vil føles kjent for alle som har spilt Space Cowboys’ Splendor, strategispillet der du handler med juveler og prøver å samle mest mulig prestisje. Dewan har også visse likheter med «Ticket to Ride» gjennom elementene med å samle og bygge, samtidig som det minner om den klassiske «Settlers of Catan» i sitt fokus på ekspansjon og fellesskapsbygging.

Mens Splendor først og fremst handler om å bygge et effektivt system for å generere ressurser, og Ticket to Ride fokuserer på å sikre viktige ruter, kombinerer « Dewan » begge disse ideene med en mye mer direkte kamp om brettet. Resultatet er et spill der hvert trekk påvirker både din egen fremgang og motstandernes sjanser til å nå sine mål.

Spillet føles både godt designet og godt produsert. De ulike komponentene i esken har illustrasjoner og design som, i hvert fall for meg, minner om Guerrilla Games’ «Horizon Zero Dawn». Den varme fargepaletten pryder kort, brikker og trekomponenter av høy kvalitet. Hver stamme har også leirer i unike former og farger, noe som gir en forfriskende forandring fra de mer tradisjonelle fargevalgene man ofte ser i spill som Ludo.

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Spillets varme, fargerike palett minner meg om Horizon-serien.

I hver runde trekker du kort eller plasserer strategisk en leir for å overliste motstanderne dine. Valgene du tar påvirkes delvis av oppdraget – eller «Story Tile», som det kalles i spillet – du har valgt. Kortene du samler inn representerer ulike ressurser og terrengtyper som kreves for å utvide stammen din over spillbrettet. Jo flere kort du samler inn, jo flere muligheter har du til å plassere nye leirer, men samtidig risikerer du å havne på etterskudd hvis motstanderne dine velger å utvide seg raskere.

Plasseringen av leirene er selve kjernen i spillet. Hver nye leir må være koblet til dine tidligere bosetninger, noe som betyr at du hele tiden må balansere langsiktig planlegging mot kortsiktige gevinster. Skal du fortsette å bygge mot et område som gir mange poeng, eller blokkere en motstander som er i ferd med å gjøre det samme? Ettersom ressursene er begrensede og spillbrettet gradvis fylles opp, blir hver beslutning stadig viktigere etter hvert som spillet utvikler seg.

Historikort gir også hver spiller egne mål å strebe etter. Noen oppdrag belønner utvidelse over store områder, mens andre oppmuntrer til mer konsentrert bygging eller kontroll over bestemte typer terreng. Dette betyr at to spillere sjelden følger nøyaktig samme strategi, selv om de bruker de samme grunnleggende spillmekanismene.

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Hver spiller har ni leirer, hvorav én fungerer som utgangspunkt. Når en spiller har plassert alle leirene sine, avsluttes spillet og poengene telles opp. Dette skaper en interessant balanse der spillere som ligger etter kan prøve å trekke ut spillet for å få flere poeng, mens spilleren i ledelsen ofte ønsker å fremskynde slutten ved raskt å plassere de siste leirene sine.

En spillkveld med tre venner.

Både partneren min og jeg er store fans av både Splendor og Ticket to Ride, og vi følte oss umiddelbart hjemme med mye av Dewans spillmekanikk. Innsamlingen og byggingen føles intuitiv, men strategiene og valgene byr på noe nytt. Spillet kan tilnærmes på mange forskjellige måter. Du kan fokusere på rask utvidelse for å avslutte spillet tidlig og håpe at poengene dine er nok til å holde deg i spillet. Eller du kan planlegge hver nye leir ned til minste detalj og bruke plasseringen til å forstyrre motstandernes planer.

Dewan Spillet endrer seg også merkbart avhengig av om man spiller med to, tre eller fire personer. Tempoet er høyere i to-spiller-modus, mens utfordringen øker når man er fire rundt bordet. Det dynamiske spillbrettet tilpasser seg antall spillere. Med to spillere brukes to startbrikker og to spillbrikker, mens antallet brikker dobles når man spiller med fire spillere. Dette gjør spillet ikke bare mer overfylt, men også betydelig mer uforutsigbart. Områder som så trygge ut for bare én runde siden, kan plutselig bli blokkert av en motstander, noe som tvinger deg til raskt å revurdere og tilpasse strategien din.

Jeg prøvde to-spiller-modusen sammen med partneren min.

Dette er et spill for både brettspillentusiaster og mer uerfarne spillere. Reglene er enkle nok til å lære på én gang, men spillet har likevel en strategisk dybde som gjør at det blir mer givende for hver gang man spiller. « Dewan » tilbyr også fire forskjellige scenarier som endrer både spillbrettet og poengsystemet, noe som gir hver runde sin egen unike karakter. Dynamiske hendelser endrer spillbrettet gradvis etter hvert som spillet utvikler seg, noe som tvinger spillerne til å tilpasse strategiene sine. Ett spill kan utspille seg i skyggen av et vulkanutbrudd, et annet under vedvarende regn, eller blant landsbyer bygget rundt innsjøer. Samlet sett gir dette spillet høy gjenspillingsverdi og sikrer at innholdet i esken vil vare lenge.

Når jeg blir bedt om å anbefale brettspill, spør jeg vanligvis hva slags spill personen pleier å spille for å få et inntrykk av ferdighetsnivået. « Dewan » er imidlertid et av de få spillene jeg kan anbefale til nesten hvem som helst uten å nøle. Innholdet i esken lar deg tilpasse og variere spillopplevelsen i en slik grad at underholdningsverdien raskt overstiger spillets prislapp. Det er lett å komme i gang med, samtidig som det byr på nok strategiske valg til at spillerne kommer tilbake gang på gang.