Disney+: Hva du skal se i mars 2023

Det er en ny måned, og det betyr selvfølgelig at strømmetjenester forbereder seg og er klare til å introdusere en ny skifer med innhold på sine respektive plattformer i løpet av de kommende ukene. Når vi har tatt en titt på Netflix nylig, vender vi nå oppmerksomheten mot Disney+, for å se hva Disney-, Pixar-, Marvel-, Star Wars-, Star- og Nat Geo-fans har å se frem til.

TV-serier

Mando og Grogu er tilbake for sin tredje offisielle sesong. Denne gangen vil duoen være på vei tilbake til Mandalore, med Darksaber i sin besittelse, noe som uten tvil vil føre til noen problemer med de innfødte mandalorianerne som fortsatt kaller den krigsherjede planeten deres hjem.

The Bad Batch - Season 2 (episode 10-14) - 1., 8., 15., 22., 29

Den animerte The Bad Batch har pågått siden starten av året, og vil fortsette sin fortelling hele veien gjennom mars. Forvent flere actionfylte eventyr når klonetroppen ser ut til å redde de trengende, samtidig som de unngår imperiets innsats.

Abbott Elementary - Season 2 - 1

Den andre sesongen av arbeidsplasskomedien ser gjengen med lærere i Philadelphia forsøke å hjelpe og sette opp elevene sine for livet i den store, dårlige verden.

Moon Girl & Devil Dinosaur - 1

Denne animerte serien dreier seg om en 13 år gammel supergenius som slår seg sammen med en 10-tonns Tyrannosaurus rex for å beskytte gatene i New York.

The Cry of the Butterflies - 8 mars

Dette latinamerikanske dramaet utforsker det brutale drapet på den dominikanske aktivisten Minerva Mirabel og hennes søstre, alt på ordre fra landets grusomme diktator.

UnPrisoned - 10

En halvtimes komedie som ser ut til å dykke ned i de vanskelige forholdene mellom en terapeut og en alenemor, hvis liv spinner ut av kontroll når faren blir løslatt fra fengsel og flytter inn hos tenåringssønnen.

Arrested Development - Seasons 1-3 - 15 mars

Det ikoniske og morsomme showet kommer til Disney+ etter tidligere å ha blitt fjernet fra Netflix.

Up Here - 24 mars

En musikalsk romantisk komedie satt i New York City. Denne historien følger et typisk par som oppdager at den største trusselen mot forholdet deres kanskje bare er dem selv.

Doogie Kameāloha, M.D. - Season 2 - 31 mars

Den medisinske serien gjør comeback for sin andre sesong, en som vil se Lahela gjenforenes med gamle slenger og venner, og bli tvunget til å ta alle slags tøffe beslutninger mens hun navigerer i livet.

Filmer

Fra regissør Sam Mendes utforsker dette dramaet menneskelig forbindelse i tøffe tider. Filmen er lagt til en engelsk kystby på 80-tallet, og har Olivia Colman i hovedrollen som en kinosjef som sliter med sin mentale helse.

Finding Michael - 3 mars

En emosjonell dokumentar som dykker ned i hendelsene i 1999, da Michael Matthews ble den yngste briten som noen gang har besteget Mount Everest, men kort tid etter forsvant i en snøstorm og ble aldri sett igjen - til denne datoen.

Boston Strangler - 17 mars

Kiera Knightley leder dette dramaet som dreier seg om en journalist som undersøker og ser på saken om Boston Strangler, alt i en periode hvor paret fant seg utsatt for all slags voldsom sexisme.