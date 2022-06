Disse spillene kommer i juni

HQ

Vi innledet forrige måneds oversiktsartikkel med å si at tørken fortsatte, men det vi ikke visste da var at dette bare var begynnelsen og at det ville bli mye verre før det på et tidspunkt blir bedre.

Nå går vi inn i juni, og denne måneden kan betraktes som en liten pause mellom en travel vår og en travel høst. Så for å si det mildt er ikke månedens liste over kommende spill lang, selv hvis du inkluderer utvidelser. Det er med andre ord kanskje nå du bør ta hull på backloggen din og jobbe deg gjennom noen av spillene du kanskje ikke har fått tid til ellers i år.

Men det er da litt å se frem mot likevel, som alltid. Først og fremst kommer Diablo Immortal allerede på torsdag både til PC og mobil, som kanskje er noe å kaste seg over om man liker den slags spill.

For Nintendo-fans er det dessuten Mario Strikers: Battle League Football, som kanskje ikke er det bredest appellerende Switch-spillet i år, men som likevel inviterer til masser av spennende multiplayer med venner. I tillegg får vi Fire Emblem Warriors: Three Hopes, som fortsetter Three Houses-historien, men i form av et Musou-spill.

Blant månedens absolutte høydepunkter er nok The Quarry, som er Supermassive Games' mest ambisiøse spill hittil. Det er bygget med ny teknologi og forteller en helt original historie under en annen utgiver, 2K. Det lanseres dog uten multiplayer-funksjoner, som har blitt utsatt og kommer på et senere tidspunkt.

Hvis du har lett etter en unnskyldning til å hoppe tilbake inn i Outriders, så kommer det også en enorm utvidelse den 30. juni. Ut i fra det utviklerne har sagt hittil ser det ut til at vi har mye knask i vente med denne.

