Disse spillene kommer i oktober

Så folkens, nå skjer det endelig noe. Etter å ha ventet et halvt år på at tempoet skulle ta seg litt opp, har vi kommet til oktober, som ser ut til å bli en av få virkelig travle måneder i 2022.

Det har vært den ene utsettelsen etter den andre, mange ut av 2022, men denne måneden er heldigvis et friskt pust, for her er det noe for enhver smak.

Hvis du ser på listen nedenfor, er den ikke bare lengre enn vanlig, men heldigvis er det litt flere blockbuster-utgivelser enn vi har vært vant til i det siste. A Plague Tale: Requiem kommer endelig etter lang tid i utvikling, det samme gjør Overwatch 2, Mario + Rabbids: Sparks of Hope, Gotham Knights, New Tales from the Borderlands, WRC Generations og Call of Duty: Modern Warfare II.

Og dette er bare de mest åpenbare utgivelsene, for det er også en del mindre, og også mer eksperimentelle utgivelser. Scorn kommer endelig, og faktisk en uke tidligere enn først planlagt, og Ghostbusters: Spirits Unleashed kommer også med litt flerspillermoro. Til og med noe så bisarrt som Dragon Ball: The Breakers utgis også denne måneden.

I tillegg er det mange spill som utvider horisonten og slippes på nye plattformer. Persona 5: Royal kommer endelig til Xbox og Switch senere denne måneden, Uncharted: Legacy of Thieves Collection kommer til PC etter omtrent 10 måneders utsettelse, No More Heroes 3 kommer til alle andre konsollplattformer, så det er mye å bryne seg på her.

Selv Resident Evil Village får en banebrytende oppdatering som legger til tredjepersonsperspektiv og et avsluttende DLC-kapittel der du spiller som Rose, og sammen med dette kommer endelig Resident Evil Re:Verse også.

Hva ser du mest frem til denne måneden?



Dakar Desert Rally (PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC) - 4. oktober



Overwatch 2 (PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC) - 4. oktober



Deathverse: Let It Die (PC) - 5. oktober



Nier: Automata (Switch) - 6. oktober



No Man's Sky (Switch) - 7. oktober



Asterigos: Curse of the Stars (PlayStation 5, PlayStation 4, PC) - 11. oktober



In Sound Mind (Switch) - 11. oktober



No More Heroes 3 (PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PC) - 11. oktober



Lego Bricktales (PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC) - 12. oktober



Fueled Up (PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PC) - 13. oktober



The Eternal Cylinder (PlayStation 5, Xbox Series X/S) - 13. oktober



The Last Oricuru (PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC) - 13. oktober



Triangle Strategy (PC) - 13. oktober



WRC Generations (PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PC) - 13. oktober



Dragon Ball: The Breakers (PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC) - 14. oktober



NHL 23 (PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One) - 14. oktober



Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway (PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC) - 14. oktober



PGA Tour 2K23 (PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PC) - 14. oktober



Scorn (Xbox Series X/S, Xbox One, PC) - 14. oktober



A Plague Tale: Requiem (PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch, PC) - 18. oktober



Ghostbusters: Spirits Unleashed (PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PC) - 18. oktober



Them's Fightin' Herds (PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Switch) - 18. oktober



Uncharted: Legacy of Thieves Collection (PC) - 19. oktober



Batora: Lost Haven (PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC) - 20. oktober



Mario + Rabbids Sparks of Hope (Switch) - 20. oktober



Norco (PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One) - 20. oktober



Second Extinction (Xbox Series X/S, Xbox One, PC) - 20. oktober



Gotham Knights (PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC) - 21. oktober



New Tales from the Borderlands (PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PC) - 21. oktober



Persona 5 Royal (PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC) - 21. oktober



Saturnalia (PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC) -27. oktober



Signalis (PlayStation 4, Xbox One, Switch, PC) - 27. oktober



Star Ocean The Divine Force (PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PC) - 27. oktober



Bayonetta 3 (Switch) - 28. oktober



Call of Duty: Modern Warfare II (PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, PC) - 28. oktober



Resident Evil Re:Verse (PlayStation 4, Xbox One, PC) -28. oktober



Resident Evil Village (Switch) - 28. oktober



Resident Evil Village: Winters' Expansion (PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Stadia, PC) - 28. oktober



