Siden det dukket opp tilbake i 2013 har [email protected] vært ansvarlig for å gi tusenvis av utviklere verktøyene for å gjøre deres villeste og mest kreative ideer til virkelighet. Programmet er kjent for å bidra til å utvide suksessen til mange populære indietitler som Cuphead, Outlast og The Escapists, og sprer fortsatt magi i dag. Nylig ble vi invitert av Microsoft til å se nærmere på tre nye titler som har hatt nytte av programmet, og disse er Edge of Eternity, Twelve Minutes og The Ascent.

Edge of Eternity

Edge of Eternity er allerede tilgjengelig gjennom Steams Early Access, og det er et absolutt kjærlighetsbrev til japanske rollespill, som har en unik rutenettbasert kampstil i kjernen. Her spiller du som Daryon og Selene, et søskenpar som er på oppdrag for å redde sin syke mor og resten av menneskeheten fra en dødelige sykdom kjent som Corrosion.

Interessant nok er spillet et JRPG utviklet av et lite fransk studio. Guillaume Veer, spillets produsent og narrative designer fortalte oss at han mener at spillet skiller seg ut fra andre bidrag i sjangeren på grunn av studioets opprinnelse. Han nevnte: "Selv om vi ønsket å etterlikne den japanske måten å skrive på, er vi fremdeles franskmenn med vår egen følsomhet og sensitivitet, så selvfølgelig vil spillet gjenspeile det."

Som nevnt tidligere har spillet vært i Early Access siden desember 2018, og det har sett litt av en utvikling siden den første lanseringen. Spillet har blitt jevnlig utgitt i kapitler, og utviklerne har lyttet til tilbakemeldinger fra spillere for å lage grunnleggende justeringer. Veer fortalte oss: "Når det gjelder spill, når det gjelder kamp, når det gjelder kamera, når det gjelder loot, når det gjelder crafting, har vi klart å endre flere ting i spillet basert på tilbakemeldinger vi har mottatt fra spillere. Vi har rett og seltt bygget spilet med dem."

Veer ble senere spurt om spillets innflytelse, og han bemerket at teamet var inspirert av et bredt spekter av forskjellige JRPG-er og ikke bare en bestemt franchise som helhet. Han bemerket: "Det vil endre seg avhengig av hvilket medlem av teamet du spør. Noen vil svare Final Fantasy, andre vil svare Lost Odyssey, og andre vil si Xenosaga." Han bemerket også at Shadow Hearts hadde stor innflytelse, og at det er et kampprestasjonssystem i spillet som har blitt direkte inspirert av Shadow Hearts 2.

Edge of Eternity har planlagt sin fulle lansering på PC den 8. juni, og kommer til Xbox One og Xbox Series på et senere tidspunkt i 2021. Det er også verdt å nevne at det vil være tilgjengelig fra dag én for Xbox Game Pass-abonnenter.

The Ascent

The Ascent, en co-op twin-stick shooter som foregår i en sømløs åpen verden, slenger seg på cyberpunk-bølgen. Historien utspiller seg etter den mystiske kollapsen til The Ascent Group, et mega-selskap som eier deg og alt rundt deg. Hverdagen slik du kjente den er over, og du blir tvunget til å kjempe mot en ny trussel som truer distriktet ditt.

Under presentasjonen lærte vi at spillet skiller seg ut fra andre twin-stick shooters ettersom det inneholder taktiske elementer. Creative Director Arcade Berg nevnte at spillerne kan justere høyden på våpenet sitt (enten høyt eller lavt), og dette påvirker effektene dine skudd vil ha på fiender. Å skyte høyt hjelper deg med å holde fiendene tilbake, og det er derfor et flott hjelpemiddel mot store mengder. Å skyte lavt vil også være viktig da det er noen fiender som er for korte til å treffe normalt. Det ble også nevnt at spillet har et dekkbasert system. Når du utforsker den åpne verden vil du finne dekke som butikkdisker og vifter som du kan gjemme deg bak for å redusere synligheten din når du skyter mot fiender.

The Ascent har også noen ganske dype tilpasningsmuligheter for spillere å leke seg med. Karakteren din kan utstyres med flere Augmentations og Modules og disse gir deg forskjellige aktive og passive evner. En som vi så lar deg distribuere flere eksploderende edderkopproboter, og en annen lar deg skyte en ødeleggende laserstråle. The Ascent lar deg også når som helst tilpasse utseendet til karakteren din ved å besøke en Grafter, som er tilstede i hver hub i spillet. Her kan du endre detaljer som frisyre, hudfarge og tatoveringer, og det ser ikke ut til å være noen avgift for dette.

Utviklerne ga også litt innsikt i deres inspirajon til spillets cyberpunk-verden. Creative Director Tor Frick sa: "Jeg tror at vi henter inspirasjon fra mange forskjellige verk, fra filmer, bøker og tegneserier, så det er en hel tilstrømning av inspirasjon." Han fortsatte: "Vi ønsket å ta noen av de vanligste elementene i cyberpunk, men legge til en litt annet stil på det. Vi har romvesener og mye mer av en science fiction-følelse i cyberpunken i vårt spill enn det som tradisjonelt forventes av sjangeren."

The Ascent lanseres en gang i løpet av 2021 på PC, Xbox One og Xbox Series. Akkurat som Edge of Eternity slippes det dag én på Xbox Game Pass.

Twelve Minutes

Tittelen som jeg synes er mest interessant av de tre er Twelve Minutes. Spillet er som en mye mørkere versjon av Groundgog Day, da du blir fanget i en tolv minutters tidssløyfe som til slutt ender med at du blir drept av en inntrenger. Ved å bruke den nye kunnskapen du lærer ved hvert løp må du endre dine handlinger innen den begrensede tidsrammen og navigere deg selv mot et positivt resultat.

Under presentasjonen delte utvikler Luis Antonio noen interessante detaljer bak inspirasjonen til noen av spillets fremtredende designvalg. Antonio detaljerte at spillets top-down-stil stammer fra et resultat av hans mangel på utviklingserfaring. Han startet opprinnelig som en kunstner som har jobbet for blant annet Rockstar og Ubisoft tidligere, og når det gjaldt å utvikle spillet la han ikke til en tredje akse i utgangspunktet og bestemte seg senere for at det ikke var nødvendig heller.

Spillet viser heller ikke ansiktene eller uttrykkene til karakterene, og dette har også en liknende bakgrunnshistorie som top-down-perspektivet. Antonio fortalte oss: "Det er noe jeg bestemte meg tidlig for. Jeg ønsket ikke å bruke tid på ansiktsanimasjon og formidle følelser gjennom ansiktene." Prosjektet virker som at det skiller seg veldig ut på grunn av disse kreative begrensningene, noe du nok aldri vil se fra et AAA-studio med et fullt team av utviklere.

Et annet bemerkelsesverdig aspekt ved spillet er at det har noen store Hollywood-talenter. James McAvoy, som er kjent for sin rolle i X-Men-filmene, spiller hovedrollen i spillet, og Star Wars-skuespilleren Daisy Ridley spiller kona. Antonio bemerket at den stjernespekkede rollebesetningen ikke i det hele tatt hadde vært mulig uten involvering av Xbox, og han forklarte også at den opprinnelige planen var å ha snakkebobler og ikke fullt stemmeskuespill.

På spørsmål om når spillet kommer svarte Antonio: "Vi er i sluttfasen med lokalisering, QA og feilretting. Nå er det bare å sørge for at spillet er solid, og så vil vi kunngjøre en lanseringsdato." Så ingen eksakt dato er avslørt, men han bemerket at det skulle komme en gang i 2021 til både Xbox One og Xbox Series.