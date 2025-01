Donkey Kong får overraskende redesign i det nye Mario Kart-spillet for Nintendo Switch 2

HQ

Nintendo Switch 2 har endelig blitt avduket, men så langt er det eneste bekreftede spillet et nytt Mario Kart, vist i et kort klipp under teaseren. Det ser ut som Mario Kart 8 grafisk sett, men med opptil 24 spillere, og en ny bane... som ser ut som den kan være åpen?

Det er bare noen få sekunder med spilling, og ingen detaljer har blitt delt (vi vet ikke engang tittelen), men nok til å bekrefte noe: Donkey Kong har fått et fullstendig redesign. Hvis du ser nøye etter, ser Donkey Kong nå annerledes ut enn vanlig: armene hans er større og mer uproporsjonale, og pelsen er mørkere, noe som bringer ham mye nærmere utseendet han hadde i The Super Mario Bros.

Det ser absolutt annerledes ut enn DKs "kanoniske" utseende siden Kevin Bayliss fra Rare redesignet ham for 30 år siden for Donkey Kong Country, et stort avvik fra arkadespillet fra 1981 som holdt seg til og med til Donkey Kong Country Returns (som slippes i dag på Switch) ... til tross for at det overskrev Miyamotos klassiske design.

Nå, for neste generasjon, ser det ut til at Nintendo har bestemt seg for å gjenvinne sin opprinnelige maskot, og å bruke utseendet som Donkey hadde i storfilmen virker som et klokt valg, selv om mange fans klager over det. Kanskje det er et hint om at et nytt spill, som i sin helhet er laget av de japanske studioene i Nintendo, også kommer til Switch 2? Kanskje vi får vite det i april!