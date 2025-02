Dragon Quest III HD-2D Remake Square Enix gjør rent bord i ny kvartalsrapport

HQ

Det var tydelig at spillerne var sultne på Dragon Quest ved lanseringen av Dragon Quest III HD-2D Remake i november i fjor, men den nye versjonen av eventyret med oppgradert grafikk er en visuell og kunstnerisk fryd, i tillegg til å være et bunnsolid JRPG av den gamle skolen.

Det er derfor ikke overraskende at det har solgt godt, men resultatene har overrasket Square Enix selv, som i sin nyeste kvartalsrapport erkjenner at driftsresultatet på HD-spillene (dvs. AAA-titler som utgis på PC og konsoller og ikke på mobil) har økt på grunn av det sterke salget av spillet.

I desember i fjor, bare tre uker etter lanseringen, bekreftet Square Enix allerede at Dragon Quest III HD-2D Remake hadde passert to millioner solgte eksemplarer, og var den sterkeste lanseringen i Japan i hele 2024. I år får vi Dragon Quest I&II HD-2D Collection som fullfører Erdrick-trilogien, så vi forventer at utgiveren vil gjenta den tidligere suksessen mens de fortsetter å "jobbe hardt" med det tolvte hovedspillet i serien.