Square Enix "jobber fortsatt hardt" med Dragon Quest XII: The Flames of Fate

HQ

Helt siden kunngjøringen for noen år siden har vi faktisk bare mottatt noen få viktige oppdateringer om Dragon Quest XII: The Flames of Fate. Denne sjeldne informasjonen om tittelen kan bekymre noen av dere, men serieskaperen Yuji Horii dukket nylig opp på et radioprogram for å legge disse bekymringene til sengs.

I radioprogrammet KosoKoso Hoso Kyoko i helgen (som rapportert av Automaton), snakket Horii kort om Dragon Quest XII, der han la til at teamet fortsatt "jobber hardt" med spillet, og at vi kan forvente at mer informasjon om det begynner å sive ut litt etter litt.

Horii gikk til og med så langt som å be om unnskyldning for mangelen på nyheter og oppdateringer om spillet og bekreftet at ingenting så alvorlig som at det ble kansellert har skjedd.

Dette er det lengste vi har måttet vente på en helt ny hovedserie i Dragon Quest -serien, ettersom vi opp gjennom årene vanligvis har måttet vente tre til fem år på det neste store nummererte prosjektet. Riktignok har denne ventetiden blitt større på grunn av at spillutviklingen tar lengre tid, men med tanke på at Dragon Quest XI debuterte i 2017, nærmer det seg åtte års ventetid nå, selv om vi husker at Dragon Quest XII ble kunngjort tilbake i 2021.