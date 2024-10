Dreamcasts fem beste spill

HQ

5. Virtua Tennis

Sportsspill er ikke min kopp te, og det er en sjanger jeg normalt holder meg så langt unna som mulig. Joda, jeg likte å banke vennene mine i Blades of Steel, og jeg likte å skyte leirduer i Track and Field II, men jeg hadde aldri trodd at jeg skulle bli så dypt involvert i et spill med Tennis, en sport jeg aldri hadde fulgt med på eller hatt den minste interesse for. Men uansett om man var fan av sporten eller ikke, var det umulig å ikke bli oppslukt av klassikeren Virtua Tennis. Det er intenst, utfordrende og (spesielt i flerspillermodus) utrolig underholdende. Balansen mellom realisme og arkadespill var perfekt og gjorde det nesten umulig å legge fra seg kontrolleren.

4. Resident Evil - Code: Veronica

Med fare for å bli lynsjet av halve redaksjonen. Nei, Resident Evil som spillserie klikket aldri for meg i utgangspunktet. Den stive kontrollen og, etter min mening, hakkete overganger mellom scenene ødela opplevelsen fullstendig. Dette endret seg med Code Veronica, et narrativt vanvittig kapittel i sagaen om Umbrella, men som også løste alle seriens (etter min mening) mangler på det tekniske planet. Plutselig ble det morsomt å løse absurde gåter og skyte ned zombier. De dynamiske, stemningsfulle miljøene, den absurde, men fantastiske historien om Ashford-familien og den til tider brutale utfordringen i spillet gjorde Code Veronica til datidens definitive survival horror-opplevelse.

3. Shenmue

Hypen rundt Shenmue-utgivelsen var enorm, og Yu Suzukis magnum opus var like dyrt som det var ambisiøst. På mange måter føltes det som om Dreamcasts skjebne var direkte knyttet til suksessen til actioneventyret, som, som vi alle vet, ikke ble noe av. Misforstå meg rett, det solgte - men ikke på langt nær godt nok til å dekke de astronomiske produksjonskostnadene. Shenmue var en uslepen diamant. Fascinerende og fascinerende, men også frustrerende og viltvoksende, en suppe av ideer og systemer som ikke samspilte så godt som de kanskje burde ha gjort. Men det hindret meg ikke i å sluke sagaen om Ryo Hazuki med hud og hår. Utallige timer ble tilbrakt i spillets virtuelle arkader, vandrende rundt i gatene og smugene i Yokosuka. Shenmue slo rot dypt i hjertet mitt, og til tross for de mange åpenbare feilene, var det også en opplevelse som ingen andre på den tiden.

2. Phantasy Star Online

Når vi snakker om omveltende opplevelser, er det få øyeblikk som kan måle seg med de første spede skrittene på Ragol, omgitt av andre, ekte mennesker. Shenmue var fantastisk, men hvis du spør meg, er Phantasy Star Online det desidert viktigste spillet på konsollen. Da jeg vokste opp, føltes spilling alltid som en relativt ensom hobby, der jeg døde på den digitale bakken mens vennene sparket ball og byttet samlekort. Men med Phantasy Star Online åpnet det seg en ny verden, fylt med likesinnede, virkelige mennesker som jeg kunne dra på eventyr med. Det var en ny type fellesskap, og etter Phantasy Star Online så jeg aldri på videospill på samme måte igjen.

1. Soul Calibur

Det er faktisk helt urimelig hvor spektakulært Soul Calibur var og fortsatt er. Ikke bare på grunn av den visuelle festmåltidet som spillet presenterte, en tour de force av knivskarpe polygoner som knuste alt annet som ble tilbudt på den tiden. Nei, også spillmessig var Soul Calibur noe langt utover det vanlige, med en nær perfekt balanse mellom tilgjengelighet og dybde. At spillet kjørte med 60 bilder i sekundet var bare prikken over i-en, og skapte en merkelig følelse av fart og reaksjonsevne hos figurene. Legg til den herlige samlingen av kjempere, fra den muskuløse Astaroth til den rare Voldo og den vellystige og sensuelle Ivy. Soul Calibur var og er den komplette pakken, og ikke bare det beste spillet på Dreamcast, men også en milepæl for sjangeren generelt.