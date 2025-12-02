Dreame gjør det til en lek å ha vakkert hår i alle situasjoner

Oslo, 3. september 2025 - Dreame utvider sitt utvalg av høyteknologisk hårpleieutstyr med to nye modeller: Dreame Dazzle, en brukervennlig og høyteknologisk airstyler, og Dreame Hair Mini, en kompakt hårføner som passer perfekt i kofferten på reise

HQ

Genetikk, hårpleieprodukter, farging samt vask og tørking er alle faktorer som påvirker hvordan håret ditt har det. For høye temperaturer kan gjøre skader permanente, og selv de dyreste og beste produkter kan ikke gjenopprette skadene. Derfor er det viktig å bruke intelligente stylingredskaper som beskytter håret og hodebunnen, bevarer fuktbalansen og gir et sunt og glansfullt utseende.

Dreame Dazzle er en smart airstyler som automatisk tilpasser seg den enkelte brukers behov. Resultatet er hurtig, skånsom og personlig styling, som etterlater håret sunt og glansfullt.

Dreame Hair Mini er en uunnværlig hårføner i kofferten eller treningsbaggen, som med sitt kompakte og ergonomiske design er lett å ha med på farten.

Dreame Dazzle - luksus og komfort møter stor brukervennlighet

Med Dreame Dazzle behøver du ikke å være en profesjonell frisør for å få vakkert hår til enhver situasjon. Airstyleren er utstyrt med et system som automatisk gjenkjenner stylingtilbehør, og den kraftige motoren tørker skulderlangt hår på bare to minutter. Du kan velge mellom tre hastighets- og temperaturinnstillinger (lav, 57 °C, 90 °C).

For ekstra beskyttelse sørger ioniseringsteknologi (300 millioner negative ioner pr. cm³) og en NTC-sensor for jevn temperaturregulering. Dette gjør håret mykt og glansfullt og beskytter mot overoppheting - uansett om du ønsker en glatt finish, naturlige bølger eller et fyldig utseende som på catwalken.

Airstyleren leveres med fem magnetiske tilbehørsdeler til utglatting, volum, krøller, bølger og oppsetting. Et tydelig og brukervennlig display gir deg oversikt over temperatur, luftstrøm og stylingmodus i sann tid. Som en ekstra finesse har Dreame Dazzle en Fragrance Ring, slik at du kan tilføre håret en diskret duftnote mens du styler.

Dreame Hair Mini - uunnværlig på reiser

Neste gang du lager en huskeliste over ting du skal pakke med for turen, kan du trygt skrive hårføner høyt oppe på listen. Med Dreame Hair Mini får du lett plass i baggen til en hårføner som kombinerer et smart, ergonomisk design med effektiv teknologi.

Med en vekt på kun 270 gram og en bredde på bare 62 mm er den lett å få med i vesken, men den er stadig kraftig og effektiv - enten du skal bruke den på ferien, etter treningen eller en tur i svømmehallen.

Takket være ioniseringsteknologi blir håret både mer glansfullt, sunt og mindre statisk. I tillegg har Dreame Hair Mini en spesiell barnemodus med en konstant temperatur på 40 °C, som gir en skånsom tørking - som gjør hårføning enklere for både barn og deres foreldre.

Dreame Hair Mini passer til enhver stil og fås i fem elegante pastellfarger: Hvit, lilla, matcha, laks og himmelblå.

Pris og tilgjengelighet

Begge modellene er tilgjengelige nå til følgende veiledende priser:

• Dreame Hair Mini - 799 kroner

• Dreame Dazzle - 3990 kroner

Om Dreame Technology

Dreame Technology ble grunnlagt i 2017 som en innovativ forbrukerproduktleverandør med fokus på smarte husholdningsapparater med visjonen om å forbedre hverdagen gjennom teknologi. I dag er selskapet det ledende i Norden innen robotstøvsugere. Dreame Technology har skapt en rekke oppfinnelser med mer enn 150 kjernepatenter, som høyhastighetsmotoren, monokulært maskinsyn, simultan lokalisering og kartlegging av rengjøringsområdet, samt flerkjegle-syklonseparator, som adskiller støv og partikler fra luftstrømmen slik at filteret ikke så tettes så raskt, og sugekraften kan opprettholdes i lenger tid.