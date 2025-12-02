Dreame setter nye standarder for rengjøring av hjemmet med Aqua10 Ultra Roller og Matrix10 Ultra

Oslo, 22. september 2025 - Dreame Technology, en pioner innen innovative husholdningsapparater, lanserer i dag tre nye roboter: Aqua10 Ultra Roller, Aqua10 Ultra Track Complete og Matrix10 Ultra. Med de nye modellene flytter Dreame grensen for hva en rengjøringsrobot kan gjøre, og gjør det med en kombinasjon av rå kraft, intelligent navigasjon og gjennomtenkt design som gir et renere og mer hygienisk hjem. Felles for alle de tre nyhetene er at de er stappfulle av Dreames mest avanserte teknologier som gjør hverdagen enklere i praksis. ProLeap-systemet gir robotene små «ben», slik at de kan løfte seg over dørstokker og ujevne overflater, mens VersaLift-navigasjonen hever opp sensorene for å kartlegge hjemmet, og senker dem igjen slik at de kommer seg innunder sofaer og senger. Alle tre tilbyr intelligente kjæledyrfunksjoner, som kan kjenne igjen typiske kjæledyrsoner og tilpasse rengjøringen deretter. Begge Aqua10-modellerne er kompatible med Matter, noe som gjør det enkelt å få dem til å spille sammen med resten av smarthjemmets løsninger.

HQ

Aqua10 Ultra Roller: det nærmeste du kommer nye gulv hver dag

Frontfiguren i lanseringen er Aqua10 Ultra Roller - en robotstøvsuger og gulvvasker som for alvor tar et oppgjør med bøtte, kluter og mopper som raskt blir skitne og uappetittlige. Moppehodet skylles fortløpende i rent vann, mens det skitne vannet holdes helt adskilt. Det betyr at gulvet blir vasket med rent vann hele veien - også selv om barna har dratt med seg gjørme inn fra lekeplassen eller etterlatt et spor av smuler på kjøkkenet.

Den nye FluffRoll-teknologien kommer helt inn i fugene mellom flisene og tar seg av de gjenstridige flekkene som ellers krever håndmakt - fra inntørket saft og vann til hundespor på flisene - men gjør det stadig skånsomt mot gulvet. AutoSeal sørger for at gulvtepper holdes tørre, og når rengjøringen er over setter maskinen punktum med en selvrensing ved 100 °C, som fjerner fett og bakterier slik at mopper og system alltid er klar til neste runde - helt uten at du trenger å løfte en finger.

Med en sugekraft på opptil 30 000 Pa, intelligent hårfjerning med HyperStream DuoBrush og presis navigasjon ved hjelp av AstroVision AI som gjenkjenner mer enn 240 hindringer, er Aqua10 Ultra Roller skapt for de hjemmene der hverdagen er fylt med både små rotete øyeblikk og større rengjøringsjobber.

Aqua10 Ultra Track Complete: varmt vann fra begynnelse til slutt

Aqua10 Ultra Track Complete er utviklet for hjem der gulvene skal holdes rene i hele tiden - uten pauser og uten kompromisser. Med sitt TrackSync-system vasker den kontinuerlig med varmt vann ved 45 °C, slik at smuss og fett oppløses mer effektivt, og gulvene etterlates helt rene - fra matrester på kjøkkengulvet til skitne fotspor i entreen.

Med en sugekraft på 25 000 Pa og et solid hjuloppheng som uanstrengt klarer hindringer opptil 6 cm, beveger roboten seg sikkert fra rom til rom. Den avanserte AstroVision AI gjenkjenner mer enn 240 forskjellige objekter med millimeterpresisjon, slik at den unngår alt fra sko og kabler til leketøy som er etterlatt på gulvet. Den doble DuoBrush samler opp støv, hår og smuler uten å filtre seg, mens VersaLift-sensoren som kan heves og senkes gjør det mulig å komme til under sofaen og sengen - akkurat der hvor støvet ellers får lov å gjemme seg.

Resultatet er en robot som gir en jevn og grundig rengjøring i hele hjemmet - også når hverdagen setter sine spor med barn, kjæledyr og små ulykker underveis.

Matrix10 Ultra: roboten som selv velger den riktige moppen

Matrix10 Ultra er den første rengjøringsroboten som automatisk veksler mellom moppehoder og rengjøringsmidler, slik at hvert gulv får nøyaktig den behandlingen det trenger. Nylonbørster tar kjøkkenets fett, svampmoppen ordner fugene på badet, og termiske moppeputer holder stuer og andre rom skinnende rene. Samtidig doserer roboten selv rengjøringsmidler mot dyrelukt, til pleie av tregulv eller til alminnelig gulvrengjøring.

Med Dual Omni-Scrub roterer moppeputene 160 ganger i minuttet, mens en sugestyrke på 30 000 Pa og HyperStream DuoBrush sørger for effektiv støvsuging uten sammenfiltret hår. Når jobben er gjort, rengjøres systemet ved 100 °C, slik at alt etterlates hygienisk - klar til neste runde.

Matrix10 Ultra beveger seg lett rundt om i hjemmet: ProLeap-systemet løfter den over dørstokker, Triple-Wheel AgiLift håndterer hindringer opptil 8 cm, og VersaLift-navigasjonen sikrer både presis skanning og tilgang under lave møbler. Samtidig er den TÜV-sertifisert for støysvak drift. Med sine kjæledyrsfunksjoner gjenkjenner Matrix10 Ultra både kjæledyr, matskåler og kattedoer. Resultatet er en robot som kombinerer kraft, fleksibilitet og intelligens - og setter en ny standard for hjemmerengjøring.

Pris og tilgjengelighet

Alle modeller er tilgjengelige fra i dag hos utvalgte forhandlere og på Dreames nettside til følgende veiledende utsalgspriser:

Aqua10 Ultra Roller

14 890 kroner

Aqua10 Ultra Track Complete

15 990 kroner

Matrix10 Ultra

16 990 kroner

Om Dreame Technology

Dreame Technology ble grunnlagt i 2017 som et innovativt forbrukerproduktselskap med fokus på smarte husholdningsapparater med visjonen om å forbedre hverdagen gjennom teknologi. I dag er selskapet det ledende i Norden innen robotstøvsugere. Dreame Technology har lagd en rekke oppfinnelser med mer enn 150 kjernepatenter, som høyhastighetsmotoren, monokulært maskinsyn, simultan lokalisering og kartlegging av rengjøringsområdet samt flerkjegle-syklonseparasjon, som skiller ut støv og partikler fra luftstrømmen slik at filteret ikke så tettes så raskt, og sugekraften kan opprettholdes i lenger tid.