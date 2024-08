Du vil kunne se Borderlands hjemme i slutten av måneden

HQ

Mens Inside Out 2 og Deadpool and Wolverine har vært sommerens kassasuksesser, har Borderlands vært sommerens store flopp. Til tross for et budsjett på rundt 100 millioner dollar, har filmatiseringen av Gearbox' berømte videospillserie spilt inn mindre enn 20 millioner dollar siden premieren for snart to uker siden. Dette er nok til å gjøre filmen til en av de største floppene gjennom tidene.

Lionsgate har noen ideer for å gjøre opp det økonomiske underskuddet, og den ledende ser ut til å være å bare slippe filmen så bredt som mulig. Dette betyr at selv om premieren først var den 9. august, vil Borderlands være tilgjengelig for å se fra ditt eget hjem så snart som 30. august.

Comicbook.com skriver at det ikke er bekreftet om denne korte lanseringstiden har noe å gjøre med den dårlige mottakelsen på kino, eller om det hele tiden har vært planen. Med tanke på at filmen en gang hadde en score på 0% på Rotten Tomatoes (og nå er oppe i imponerende 10%), er det uten tvil et element av krise i denne avgjørelsen.