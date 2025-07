Dying Light: The Beast har blitt forsinket til september

HQ

Denne uken har vi hatt luksusen av å fortelle deg alt om Dying Light: The Beast, i form av en dedikert forhåndsvisning og et intervju der vi snakket med Techland om de nylige kanselleringene i studioet og hvordan dette spillet vil avslutte Kyle Cranes historie. Alt dette var under inntrykk av at Dying Light: The Beast ville lanseres om rundt en måned den 22. august, men det vil ikke lenger være tilfelle.

Techland har bestemt seg for å forsinke spillet og skyve det tilbake til 19. september. Årsaken til utsettelsen er at det kreves ekstra tid til finpussing, en periode som vil gjøre det mulig for teamet å bruke ytterligere en måned på å sikre at prosjektet er i skipsform når det lanseres en måned senere enn planlagt.

I et blogginnlegg får vi vite det: "Vi har lyttet nøye til hva dere har sagt - både gjennom spilltester, den nylige forhåndsomtalen og i kommentarfeltet. Med bare fire uker til kan vi ta oss av de siste detaljene som utgjør hele forskjellen mellom bra og fantastisk. Områder vi ønsker å forbedre basert på spillernes tilbakemeldinger, er blant annet å finjustere balansen mellom spillelementene, se nærmere på brukergrensesnittets klarhet, øke kvaliteten på fysikken, samt finjustere animasjonene i mellomsekvenser og spillere ytterligere."

Techland kommenterer også denne forsinkelsen ved å legge til: "Vi vet at dette kan være skuffende for noen fans, og vi forstår det. Dying Light: The Beast er kulminasjonen av alt vi har lært i løpet av mer enn et tiår med serien, og denne erfaringen har vist oss hvor viktig førsteinntrykket er."

Når det gjelder den umiddelbare fremtiden, kan du forvente regelmessige oppdateringer om spillet gjennom hele sommeren, samt en spillbar demo på Gamescom.