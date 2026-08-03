EA Sports FC 26 skal angivelig ha nesten 10 millioner daglige aktive brukere

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Det er ingen hemmelighet at EA Sports FC-serien er en gigantisk franchise som tiltrekker seg oppmerksomheten til utallige fans og spillere. I fotballgale land som Storbritannia, Spania, Frankrike, Tyskland, Italia og så videre er denne serien rutinemessig blant de bestselgende spillene hvert eneste år, med millioner av spillere som kjøper seg et eksemplar. Men hvor stort er egentlig EA Sports FC-publikummet?

YouTuberen Nate «TheFutAccountant» Miller har nylig publisert en video (takk, Eurogamer) der han nevnte en samtale med en EA Sports FC-utvikler, som bemerket at de titusenvis av spillere som hopper inn i spillet på PC via Steam, er småpoteter sammenlignet med konsollpublikummet.

Miller uttalte: «Antallet spillere på Steam er så lite. Da jeg nevnte det for EA-utvikleren, lo han. Han fortalte meg videre at 9,8 millioner daglige aktive brukere var det høyeste tallet som ble nådd i løpet av den siste måneden». Tallet ble angivelig nådd enten i slutten av juni eller i juli, noe som viser den fortsatte suksessen til fotballserien.

Det bør nevnes at « EA Sports FC 26 ville ha fanget oppmerksomheten til flere fans enn noensinne i løpet av sommeren, takket være den oppmerksomheten et VM bringer til sporten. Men når man ser på den jevne veksten i sporten, kan man forvente at fremtiden for «EA Sports FC» også vil være lysere enn noensinne.

Når det gjelder fremtiden, er EA Sports FC 27 på vei og skal lanseres i slutten av september. Vi har dekket spillet ganske omfattende, blant annet ved å gå i dybden på tre av kjernefunksjonene den siste tiden, med egne forhåndsomtaler for The Grounds, Career og FUT, som alle er tilgjengelige.