EA Sports FC 27 Forhåndsvisning: Hvilke endringer kan vi forvente i karrieremodus og spillopplevelsen?

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Det er den tiden på året da Electronic Arts deler massevis av ny informasjon om neste kapittel i EA Sports FC-serien. Hvis du er en fan av fotballspillene, er det som om julen har kommet tidlig, men hvis du ikke er det, kan det føles litt overveldende og slitsomt å få så mye informasjon proppet ned i halsen som ikke ser ut til å være noe annerledes enn det som har kommet før. Det er en forståelig oppfatning at EA Sports FC-spillene ikke endrer seg mye fra år til år, for på overflaten er dette ærlig talt riktig, men når du begynner å se nærmere på detaljene, innser du hvor mye EA går tilbake til tegnebrettet, om du vil, med hver utgivelse.

I den forbindelse har vi nylig snakket om opplevelsen vår med den nye «The Grounds»-modusen og gitt noen første inntrykk av spillopplevelsen, alt i form av en detaljert og dedikert forhåndsomtale, men nå kan vi fokusere på karrieremodusen i all sin prakt. Men før vi går inn på det, tenkte vi at dere kanskje ville ha en mer grundig forklaring på det brede spekteret av spilljusteringer og hva dette betyr for « EA Sports FC 27 på tvers av alle modusene.

Hva du kan forvente av endringene i spillmekanikken i EA Sports FC 27

For det meste handler endringene om å redusere effektiviteten til AI-forsvaret og gi spillerne flere kreative muligheter når de angriper. Som en del av en omfattende presentasjon gikk EA gjennom en rekke nye eller justerte funksjoner, som vi skal belyse nærmere her.

Det første elementet ble omtalt som Attacking Spatial Awareness og handler om å sikre at angripere gjør færre feil. «Decisive runs» innføres for å støtte viktige og farlige angrep; «pass and follow» tilbys slik at spillerne kan spille en pasning og deretter presse seg fremover i åpent rom for å dra en forsvarsspiller med seg og skape rom; «utløste buede løp» kommer for å la angripere holde på ballen lenger, slik at en pasningsvei kan åpne seg; «offside-bevissthet» har som mål å holde spillerne påside oftere; og «utløste løp» vil gi spillerne mer kontroll over å drive spillerne fremover.

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I tillegg kommer en justert AI-forsvar, der det vil bli færre automatiske taklinger og mindre press fra AI-en, noe som sikrer at datamaskinen gir deg mer rom til å være kreativ, samtidig som spilleren må ta mer kontroll for å forsvare seg effektivt. Avstanden i forsvaret reduseres også for å gi angriperne mer rom til å drible, mens rekkevidden for manuelle taklinger økes, og når en ball blir avskåret, skal den ikke lenger sprette tilbake til motstanderlaget takket være et nytt kontrollsystem. Kort sagt kan du forvente mindre kvelende AI-forsvarere.

Så har vi kategorien «responsivitet», der målet er å gjøre spillet mer flytende ved at pasningsspillere umiddelbart presser fremover og angriper for å skape flere muligheter. Dette, kombinert med jevnere og raskere angrepsanimasjoner, bør gjøre angriperne farligere. På forsvarssiden blir imidlertid posisjoneringen nå mer responsiv for manuelt styrte spillere, noe som gir forsvarerne et ekstra fortrinn og mer bitt.

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Dårlige nyheter, Arsenal-fans: EA endrer også måten ferdighetsbaserte hjørnespark og innlegg fungerer på. Faste situasjoner får et ekstra nivå av mekanisk innspill, der du etter å ha siktet og slått et hjørnespark eller innlegg nå kan bytte til en spiller i målområdet for å kjempe om ballen. Målet er å gjøre hjørnespark og innlegg mindre umiddelbart avgjørende, siden du nå også må utnytte ballene du sender inn i farlige områder manuelt. EA påpekte at de fortsatt har til hensikt å overvåke denne siden av spillet, da de ikke ønsker at de fleste målene skal komme fra faste situasjoner.

Videre har vi den Lionel Messi-inspirerte driblingsmekanikken Stumble Dribble, som i praksis betyr at spillerne nå bedre kan fortsette å føre ballen dersom de blir forstyrret av en motspiller. Haken er at denne mekanikken kun er aktiv for spillere med en samlet rating på 85 eller høyere for dribling, balanse og smidighet.

Det neste segmentet var viet til «Authentic Gameplay 2.0», som har som mål å gjøre spillopplevelsen mer realistisk og smartere, med mindre forutsigbare motstandere. Til syvende og sist vil spillerne nå reagere mer på værforholdene (blant annet ved å skli oftere når det er vått) og på unike situasjoner også (for eksempel ved å bli opprørt over en dommeravgjørelse), samtidig som et utvidet system for tilpasning av AI er på plass, slik at du kan endre hvordan din egen AI og motstanderens AI spiller.

På samme måte følger forbedringene av grunnleggende spillprinsipper en lignende retning, med endringer i dynamikken mellom keeper og skytter. Nå vil keeperne ha kortere reaksjonstid og utføre færre «guddommelige» redninger for å øke scoringsmulighetene i én-mot-én-situasjoner. På samme måte vil gjennomspill bli mer effektive, med større vekt på manuelle og tekniske pasninger, noe som forhåpentligvis vil redusere hyppigheten av kontringer. Til slutt var det en stor plan om å balansere spillestilene på nytt gjennom gjeninnføringen av attributter.

Til slutt, når det gjelder spillmekanikken, har vi ferdighetsbevegelser. En rekke nye ferdighetsbevegelser blir inkludert, ikke minst nye stepover-kombinasjoner, «FakeTurn», «Ball Roll Spin» og «Kneel Header», hvor særlig sistnevnte er knyttet til «Trickster»-spillestilen.

Hva kan man forvente av endringene i karrieremodusen i EA Sports FC 27

Bortsett fra spillmekanikken, hvordan endrer EA dynamikken i karrieremodusen? Som det ble kommunisert da EA Sports FC 27 ble offisielt avslørt, legges det enorm vekt på å tenke nytt rundt overgangssystemet i spillet. Det er en ombygd opplevelse som er laget for å være mer autentisk, mer strategisk og i større grad gjenspeile moderne fotball. Dette betyr at talentspeiding blir stadig mer effektiv, og at den nå kan kartlegge en spillers potensial, hvor godt han passer inn i laget, den økonomiske belastningen det vil medføre å hente ham til klubben din, og til og med om han ønsker å spille for klubben din.

Det interessante er at denne endringen i speiding og overganger også gjelder motstanderklubbene, der etablerte lag gjør endringer basert på sin historiske profil. To eksempler er Chelsea, som hovedsakelig ønsker å hente inn yngre talenter og forbedre sin akademi, mens Real Madrid fokuserer på store, prestisjefylte signeringer i stil med «Galacticos».

I tillegg kan du forvente en mer dynamisk karrieremodus med OVR-statistikker for spillerne som endrer seg dynamisk avhengig av form, kondisjon, moral og nylige prestasjoner. Dette vil også påvirke overgangsverdier og talentspeiderrapporter, noe som fører til større uforutsigbarhet og usikkerhet – alt som en del av EAs satsing på å gjenspeile den virkelige sporten på en mer autentisk måte. Det kan til og med hende at du av og til må ta en beslutning om hvorvidt du skal starte en skadet spiller eller ikke, vel vitende om at det kan føre til et godt resultat, men også til at skaden forverres – disse opplysningene presenteres i et segment om kampform.

Faktisk går usikkerheten et skritt videre, ettersom EA omarbeider systemet for uventede hendelser, noe som gjør medieopptredener og kommentarer mer innflytelsesrike ved å knytte svarene direkte til lagets moral og lignende. På samme måte kan du bli nødt til å håndtere uheldige og uplanlagte problemer, enten det dreier seg om en spiller som skader seg hjemme eller et slagsmål som bryter ut på treningsanlegget. Manchester City-fansen kan komme til å føle seg forfulgt både i spillet og i virkeligheten, ettersom økonomiske konsekvenser venter klubber som bryter utgiftsreglene – en situasjon som kan føre til poengtrekk, men som også kan bli omgjort, noe som vil utgjøre en sentral narrativ tråd i den aktuelle sesongen for klubben din.

Noen andre viktige endringer inkluderer tilpassbare alternativer når det gjelder simuleringsdybde, samt innføringen av spillerrivaliseringer der en spiller, hvis han oppnår bestemte mål under et rivaloppgjør, kan belønnes med personlighetspoeng for å forbedre spillet sitt. Til slutt finnes det også et nytt system med skaperutfordringer, der fellesskapet kan lage scenarier og tilpassede mål som spillerne skal fullføre for å teste ferdighetene sine.

Kort sagt: « EA Sports FC 27 kan nok en gang minne om tidligere utgaver ved å se nesten identisk ut som tidligere kapitler på overflaten, men under overflaten er det mange nye elementer som tilbakevendende fans må tilpasse seg og mestre. Mye av dette gjelder også kun karrieremodus, men det er planlagt nye justeringer og endringer for Ultimate Team også, noe vi snart skal se nærmere på, så følg med.