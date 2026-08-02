EA Sports FC 27 Forhåndsvisning: Hva kan vi forvente av Football Ultimate Team, og hva venter oss fremover?

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De siste par ukene har vi dekket « EA Sports FC 27 ganske omfattende, alt etter at spillet først ble avslørt. Bare i løpet av denne uken har vi publisert forhåndsvisninger dedikert til den nye The Grounds-modusen, men også til endringene som venter i karrieremodus og i spillopplevelsen generelt. Nå er det på tide å zoome inn og fokusere på den kanskje mest synlige modusen i alle EA Sports FC-titler: Football Ultimate Team (FUT).

De som ikke er kjent med spillet, kjenner kanskje ikke til FUT, og hvis det er tilfelle, er dette modusen der spillerne samler kort med bilder av virkelige fotballspillere, for deretter å bruke disse kortene til å bygge opp sitt eget Ultimate Team for å konkurrere i onlinekamper og turneringer. Det er denne modusen som ofte får mest kritikk, siden kortpakker kan kjøpes med premiumvaluta og ekte penger, noe som gir en «pay-to-win»-fordel for de som er villige til å satse sine hardt opptjente penger – samtidig som modusen i praksis nullstilles for hver nye utgave. Til tross for dette fortsetter imidlertid FUT å være en utrolig populær modus år etter år, og i « EA Sports FC 27 vil den by på noen store endringer og tillegg.

Hvordan endres FUT i EA Sports FC 27?

Det største tilskuddet er den nye FUT Gallery-mekanikken. Dette er i praksis en oppgradert museumsfunksjon der spillerne kan vise frem kortene de har samlet som del av definerte sett, og til og med få en karakter for samlingen sin som gir belønninger og ekstra godbiter. På samme måte som FUT-lagstrukturen fungerer, må du for å fullføre et sett velge kort fra samlingen din for å oppfylle kravene til settet. Dette kan for eksempel være et lag bestående utelukkende av LaLiga-spillere, med spillere fra Real Madrid, Atlético de Madrid og flere. Haken er at jo høyere karakter et kort har, desto bedre blir sluttkarakteren din. I dette tilfellet er det derfor svært sannsynlig at et LaLiga-sett med høy karakter vil bestå av Real Madrid-stjerner, siden FC Barcelona er tilknyttet eFootball.

Selv om du kan velge hvilke relevante spillere som helst for å fullføre et sett, vil sluttkarakteren bli høyere jo sjeldnere et kort er. Derfor vil «Icon»-kort og «Team of the Week/Season»-kort ha større innvirkning på settets poengsum. Du kan faktisk til og med aktivere «Team of the Week»-status for å forbedre karakteren på hvert sett og få tilgang til de større belønningene som tilbys. For å hjelpe deg med å oppnå høyere karakterer introduseres det også en ny korttype kalt «Holographic» – utrolig sjeldne kort som kan gi karakteren et enormt løft.

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I tillegg til alt dette introduseres «Hall of FUT» for å gi tilgang til ikoniske spillere og kort. Ved lanseringen vil det være 17 spillere tilgjengelige gjennom denne funksjonen, men EA lover å omarbeide og balansere alle ikonene på nytt for å gjøre dem mer brukbare i en EA Sports FC-æra der spillestiler og lignende dominerer spillet.

Neste punkt er innføringen av live-arrangementer for én spiller mot virkelige klubber, noe som ligner litt på «Scenarios»-systemet i F1 Manager. Tanken er at FUT-laget ditt skal fullføre en rekke hendelser inspirert av eller basert på virkeligheten, inkludert «UCL Road to the Final», der flere store motstandere venter før du møter Paris Saint-Germain i den avgjørende kampen. Det vil være ulike vanskelighetsgrader tilgjengelig for denne modusen, slik at du kan presse deg selv til det nivået som passer deg best.

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Ellers kan du forvente strømlinjeformede utfordringer for lagbygging (SBC-er), der krav til kjemi og posisjon fjernes. Tanken er å gjøre det enklere å bygge et ekte Ultimate Team uten å måtte velge spillere og kort for å tilpasse seg kravene i systemreglene, og alt på en raskere og mer fleksibel måte. I samme ånd er det også planer om å innføre mer meningsfulle gjenstander som forblir relevante lenger, der gjenstander i slutten av spillet får en 20 % reduksjon i boost, mens oppgraderinger er mer fokusert på å sikre at spillerens identitet bevares. EA nevner til og med at det vil være fem færre kampanjeuker, noe som betyr at kravet til regelmessig innlogging og spill reduseres.

Når det gjelder utvikling av troppen, er nøkkelordet konsistens. Målet er nå å sikre at oppgraderinger blir mer meningsfulle, med en langsommere utvikling mot et sterkt lag, men en raskere utvikling mot elitestatus. Det nevnes også en ombalansering av utviklingssystemet, som er utformet for å sikre at ingen funksjon undergraver en annen, noe som til slutt vil føre til mindre tropper med et jevnere OVR-spenn. Og når vi snakker om lagutvikling, vil spillerne ha større kontroll over hvordan de utvikler et spillerkort, med forgrenede oppgraderingsveier der du kan velge hvilken retning du vil utvikle en spiller i, mens forhåndsvisbare utviklingskjeder lar deg planlegge fremover. Alt dette skjer samtidig som «Playstyles Lab» vender tilbake til FUT som en tilbakevendende opplevelse fra lanseringen, designet for å styrke spillerens identitet ved å gi dem muligheten til å investere i spillestiler med større innvirkning og meningsfulle forbedringer.

Til slutt: belønninger. Målet er nå å gi belønninger mer jevnlig, med flere mynter og SP etter hver kamp, pluss muligheter til å tjene enda flere FUT-mynter og byttbare pakker, og det loves også eviggyldige og tidsbegrensede tokens og valuta. Kort sagt: spill på din måte, med mindre stress og lavere krav til spillingen, men fortsatt meningsfulle belønninger.

Hva mer er det å vite om « EA Sports FC 27?

Selv om vi vil kunne dele enda mer om «The Grounds» senere, er det foreløpig noen få andre lovede forbedringer og utvidelser på vei i denne neste utgaven av serien, som omfatter EA Sports FC Mobile, Steam-støtte, kommunikasjon og veien videre for live-tjenesten.

Hva er det å vite om « EA Sports FC 27 på Steam?

Dette er enkelt: EA ønsker å optimalisere EA Sports FC-opplevelsen på Steam. Dette skal oppnås ved å sikre at årets utgave starter opp rundt 50 % raskere og har sømløs tilkobling med Steam-venner. Men det er mer: PC-versjonen vil også kunne dra full nytte av plattformens ytelse der det er mulig, med Ultra-grafikk som gir et ekstra nivå av detalj i spillernes utseende, banedetaljer, stadiongjengivelse og mer. Dette forsterkes ytterligere med et løfte om bedre optimalisering for det brede spekteret av maskinvare på PC, alt for å levere en jevnere og mer konsistent opplevelse.

Hvordan endrer EA Sports FC Mobile seg?

Det viktigste å vite er at denne mobilopplevelsen går utover selve videospillet og inkluderer direktesendinger og live-resultater, noe som betyr at spillerne ikke trenger å forlate appen for å sjekke den nyeste informasjonen. Det vil tilsynelatende til og med være en kobling til Apple TV og MLS.

Når det gjelder selve spillet, kan du forvente raskere kampalternativer, strømlinjeformet matchmaking og forenklede invitasjoner for å gjøre det enda enklere å finne kamper med eller uten venner. I tillegg vil det, i et forsøk på å utnytte den globale og lokale rekkevidden til mobilprosjektet, bli enda større fokus på lokale arrangementer.

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Kommunikasjonen fra EA Sports er i endring, men hva innebærer det?

Det er noen få ting å merke seg på dette området, hovedsakelig at utviklerne har til hensikt å ta imot enda mer tilbakemelding og kritikk. De hevder å være tilgjengelige for tilbakemeldinger 24/7 og 365 dager i året, og at eventuelle endringer de gjør i spillet vil bli kommunisert på et bredere spekter av plattformer.

På samme måte kan du forvente jevnligere oppdateringer av spillet og forbedringer av spillopplevelsen, med bedre innsikt i kommende sesonger, funksjoner og viktige øyeblikk. Alt dette starter med...

EA Sports FC 27 lanseres ikke før i september, men hva kan vi forvente av veien videre?

...En ganske omfattende plan for live-tjenesten. Ja, lanseringen skjer ikke før i slutten av september (midten av september for de som kjøper Ultimate Edition), men vi har allerede en ganske god idé om hva vi kan forvente fra « EA Sports FC 27 frem til mars 2027. Sjekk ut en oppsummering av planen for live-tjenesten nedenfor.



Sesong 1 (september–oktober) – Lansering; «Future Stars»-FUT-kampanje; «UEFA European Nights: The Grounds»-kampanje



Sesong 2 (oktober–november) – «Ultimate Scream»-kampanjen i FUT; «Hall of FUT»-kampanjen; «Screaming Grounds»-kampanjen i The Grounds



Sesong 3 (desember–januar) – «Winter Wildcards»-FUT-kampanje; «Frozen Grounds»-kampanjen i The Grounds; oppdatering av live-arrangementer for FUT; oppdatering med strømlinjeformede SBC-er for FUT; ekstra kommentator for hele spillet



Sesong 4 (januar–februar) - «Team of the Year»-kampanje for FUT og The Grounds; oppdatering av «Custom Gameplay Live Events» for FUT; oppdatering av «End of Match Rewards» for FUT; oppdatering av visuell tilpasning av ungdomsspillere i karriere-modus; oppdatering av «Create Player Photofit FC»; oppdatering av The Grounds, inkludert «Own the Pitch»-modus, nye arketyper, oppdatering av «Drop Kick Targets» og en statistikkprofil



Sesong 5 (mars og utover) – bekreftes senere



Dette kommer i tillegg til helårlig balansering, forbedringer av brukeropplevelsen, «Career Creator»-utfordringer, live-startpunkter, nye «The Grounds»-spill, «The Grounds»-live-arrangementer og mer fra FUTs live-tjeneste.

Det sier seg selv at « EA Sports FC 27 kommer til å bli et absolutt gigantisk spill og en tittel som helt sikkert vil fange oppmerksomheten til mange fans gjennom hele livssyklusen.