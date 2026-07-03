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EA Sports FC 26

EA Sports oppkaller FC Pro World Championship-pokalen etter Diogo Jota

Den portugisiske profesjonelle fotballspilleren og tidligere Liverpool FC-spilleren omkom tragisk for ett år siden.

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Som du kanskje vet hvis du har fulgt Gamereactors sportsdekning, er det i dag ett år siden den portugisiske profesjonelle fotballspilleren Diogo Jota gikk bort på tragisk vis. Stjernespilleren omkom i en bilulykke 3. juli 2025, der både han og broren mistet livet. I ukene og månedene som fulgte, hyllet fotballstjerner fra hele verden Jota, inkludert lagkameratene hans i Liverpool FC, og nå hyller også EA Sports den avdøde spissen.

Electronic Arts har kunngjort at trofeet for EA Sports FC Pro World Championship offisielt blir omdøpt for å hedre Jota. Den vil nå bli kjent som Diogo Jota FC Pro World Championship Trophy, og denne prestisjefylte pokalen – den fremste trofeet i den konkurransepregede EA FC-sesongen – skal deles ut 26. juli som en del av finalearrangementet for turneringen i Frankrike.

EA forklarer følgende om hvordan dette ble en realitet: «Med hans families velsignelse har trofeet blitt omdøpt for å anerkjenne Diogos kjærlighet til EA SPORTS FC og hans lidenskap for e-sport – både som konkurrent og som grunnlegger av sitt eget e-sportlag.

«Den vil bli løftet for første gang denne sommeren under FC Pro World Championship. Vi vil fortsette å samarbeide med Diogos familie for å finne meningsfulle måter å hedre hans arv på. Våre tanker går fortsatt til hans familie, venner, lagkamerater og alle som kjente og beundret ham.»

Dette kommer i kjølvannet av at Liverpool FC avduket en skulptur til ære for Jota og hans bror, Andre Silva, mens det portugisiske landslaget også oppførte den avdøde Jota på lagoppstillingen sin.

EA Sports FC 26

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ANMELDELSE. Skrevet av Johan Vahlström

Høsten kommer snikende, men i EA Sports FC 26 er det alltid sommer, om du vil. Fotball er på skjermen, og vi har sjekket om alt virkelig er så bra som det ser ut til.



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