EA Sports oppkaller FC Pro World Championship-pokalen etter Diogo Jota

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Som du kanskje vet hvis du har fulgt Gamereactors sportsdekning, er det i dag ett år siden den portugisiske profesjonelle fotballspilleren Diogo Jota gikk bort på tragisk vis. Stjernespilleren omkom i en bilulykke 3. juli 2025, der både han og broren mistet livet. I ukene og månedene som fulgte, hyllet fotballstjerner fra hele verden Jota, inkludert lagkameratene hans i Liverpool FC, og nå hyller også EA Sports den avdøde spissen.

Electronic Arts har kunngjort at trofeet for EA Sports FC Pro World Championship offisielt blir omdøpt for å hedre Jota. Den vil nå bli kjent som Diogo Jota FC Pro World Championship Trophy, og denne prestisjefylte pokalen – den fremste trofeet i den konkurransepregede EA FC-sesongen – skal deles ut 26. juli som en del av finalearrangementet for turneringen i Frankrike.

EA forklarer følgende om hvordan dette ble en realitet: «Med hans families velsignelse har trofeet blitt omdøpt for å anerkjenne Diogos kjærlighet til EA SPORTS FC og hans lidenskap for e-sport – både som konkurrent og som grunnlegger av sitt eget e-sportlag.

«Den vil bli løftet for første gang denne sommeren under FC Pro World Championship. Vi vil fortsette å samarbeide med Diogos familie for å finne meningsfulle måter å hedre hans arv på. Våre tanker går fortsatt til hans familie, venner, lagkamerater og alle som kjente og beundret ham.»

Dette kommer i kjølvannet av at Liverpool FC avduket en skulptur til ære for Jota og hans bror, Andre Silva, mens det portugisiske landslaget også oppførte den avdøde Jota på lagoppstillingen sin.