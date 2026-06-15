Ecovacs X12 OmniCyclone

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Det er en god stund siden sist vi fikk tak i en av Ecovacs' absolutte toppmodeller, men nå er de tilbake med den splitter nye Ecovacs Deebot X12 OmniCyclone, en modell som virkelig har forstått at dagens marked har stagnert noe, og at det som trengs ikke bare er større sugekraft, men også nye funksjoner og spennende nye ideer.

Dessverre er det første du legger merke til at X12 er sirkulær, selv om Ecovacs var de første som tilbød en firkantet enhet som lettere kunne komme mye dypere inn i hjørnene. Selv som en estetisk forskjell skilte dette produsenten fra mengden, så det er synd å se dem droppe dette konseptet.

Når det er sagt, er mye av det "gammelt" eller "kjent", men det er forskjeller. Først og fremst har Ecovacs fokusert mye mer på luftstrømmen, selv om denne bare leverer 22 000 Pa (sammenlignet med for eksempel Dreame X60s 35 000). I tester presterer X12 betydelig bedre enn konkurrentene når det gjelder for eksempel dyrehår, ettersom luftstrømmen er betydelig bedre. Ja, det er vanskeligere å skrive det i en markedsføringstekst på esken, men det er tegn på at Ecovacs har gått mer i dybden med luftkanaler og børster som sikrer denne forbedrede luftstrømmen.

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I stedet for roterende moppeputer, eller en enkelt vibrerende plate, får du den samme moppvalsen som Dreame har tilbudt i sin AquaRoller. Denne er imidlertid 27 centimeter lang - hele enhetens bredde - og den vasker kontinuerlig mens den er i bevegelse. Dette kombineres med FocusJet, to kryssende vannstråler (muligens lånt fra vindusvaskeren Winbot), som er designet for å skyte ut stråler med opptil 46 000 Pa for å bryte ned mer inntørkede flekker.

TruePass gjør at den kan klatre over terskler på 40 millimeter, den har en batterilevetid på 200 minutter og kan lades 13 % på 3 minutter, og AIVI 3D 4.0 kan gjenkjenne objekter og navigere i sanntid. Ja, jeg lister opp disse funksjonene uten noen spesiell rekkefølge, for i det store og hele kan Ecovacs måle seg med konkurrentene, og i løpet av testperioden leverte X12 noen ganske imponerende resultater uten noen spesielle fallgruver.

Den interne støvbeholderen er riktignok bare på 250 milliliter, noe som betyr at jeg måtte tømme den oftere enn vanlig, og basestasjonen er litt i overkant stor, men når det er sagt, er den både effektiv og enkel å vedlikeholde.

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Og når vi først er inne på dokkingstasjonen, er det en grunn til at den heter "OmniCyclone". Denne dokken har nemlig ingen støvpose som alle andre robotstøvsugere. Den har en poseløs beholder på 1,6 liter som suger ut smusset via et mekanisk stempel. I prinsippet er det litt som syklonteknologien du ser i en Dyson, og den fungerer ekstremt effektivt i praksis. I prinsippet handler det ikke bare om å spare støvposer, men også om at den er enklere å tømme. Selve beholderen er utrolig lett tilgjengelig, så det er egentlig bare å riste godt på det verste.

Alt i alt har Ecovacs' nyeste modell virkelig levert, ingen tvil om det. Den er også blant de absolutt dyreste, med en pris på rundt 1 250 pund. Det hadde vært ideelt om det ikke var for at lignende konkurrenter tilbyr hele 13 000 Pa, selv om Ecovacs har fokusert på andre aspekter av rengjøringsopplevelsen, og støvbeholderen er litt liten, men alt i alt er dette et ekte flaggskip. Den flytter grensene litt og leverer alt du kan forvente.