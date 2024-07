Elden Ring er oppdatert til versjon 1.13, og det gjør den ved å forbedre statistikken på nesten alle områder

HQ

I årevis har vi vært vant til at FromSoftwares spillbalanseoppdateringer fokuserer på å fikse feil og også redusere kraften til noen av spillets mest populære og ødelagte våpen eller builds. Men det ser ut til at etter utgivelsen av Shadow of the Erdtree og kritikken av den høye vanskelighetsgraden, har Hidetaka Miyazakis team sett det som passende å gi spillerne et lite løft ved å balansere nesten alle aspekter av spillet.

Elden Ring 1.13 patch notater inkluderer forbedret statistikk og hastighet, spesielt på lette sverd, samt holdningsskader. Noen usårbarhetstider og rammer har også blitt justert for PvP-modus. Du kan sjekke ut hele listen utgitt av Bandai Namco her.

Selvfølgelig vil det alltid være spillere for hvem umulige vanskeligheter bare er et morsomt begrep, som denne spill eren som beseiret Messmer på nivå 1 uten buffs eller rulling.