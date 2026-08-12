En enorm Harry Potter-flaggskipbutikk åpner i London i november

HQ

Det er virkelig en flott tid å være Harry Potter-fan igjen, spesielt hvis du bor i Storbritannia. Ikke bare skal HBO-TV-serien ha premiere til jul, med en bekreftet andre sesong i vente, men det er også et stort nytt Lego-samlersett på vei, og den planlagte Universal-temaparken i Storbritannia skal ha sikret seg rettighetene til å tilby et Harry Potter-område. Og dette er ikke alt...

I november skal en flaggskipbutikk for Harry Potter åpne i sentrum av London, nærmere bestemt mellom T-banestasjonene Oxford Street og Tottenham Court Road, som BBC News melder. Det ser ut til å bli den andre store butikken basert på serien i Storbritannia, i tillegg til den eksisterende butikken på King’s Cross Station, med den forskjellen at denne nye butikken er mye, mye større.

Den skal være rundt 21 000 kvadratfot stor og strekke seg over to etasjer. Den vil inneholde en mengde temabaserte designelementer, alle inspirert av Diagon Alley, blant annet en drage som rager høyt over Gringotts-banken, Knight Bus, puben The Leaky Cauldron hvor Butterbeer vil bli servert, og mye mer.

Butikken ligger i The Ribbon på 134–140 Oxford Street, og hvis du planlegger en tur til London i høst og har lyst til å stikke innom for å kjøpe noen Harry Potter-varer, kan du gjøre det fra 4. november, da er det nemlig da dørene offisielt åpnes.