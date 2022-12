En hyllest til Low Roar

HQ

Tidligere i år kom den triste beskjeden om at vokalisten i bandet Low Roar, Ryan Karazija, hadde gått bort, bare 40 år gammel. Men hvem er egentlig Low Roar, og hva har de med videospill å gjøre?

Low Roar er et post-rock band fra Island, opprinnelig startet som et soloprosjekt av amerikanskfødte Ryan Karazija. Senere fikk han med seg medlemmene Leifur Björnsson og Logi Guðmundsson. Gruppen har egentlig holdt på siden 2011, men neppe vært veldig kjent for allmennheten. Helt frem til 2019, hvor det dukket opp et spill kalt Death Stranding.

For de som måtte være fremmed for Hideo Kojimas siste påfunn, er Death Stranding et spill som handler mye om å frakte ting fra A til B. Ganske tidlig i spillet kan du støte på et oppdrag hvor du må frakte en kiralkunstner til en søppelforhandler. Og mens du traver over fjellene med jenta på ryggen, begynner en melankolsk låt å spille. Låta heter "Give Up", og her falt jeg, og sikkert flere andre, pladask for musikken til Low Roar.

Man kan jo undre seg over hvordan et relativt ukjent, islandsk band kunne havne i et så ambisiøst spill som Death Stranding, men Hideo Kojima er nå ikke hvilken som helst herremann. Han kom nemlig over musikken til Low Roar under et besøk i Reykjavík, hvor han beskrev musikken deres som både unik og "sensuell". Sony kontaktet deretter bandet for å kjøpe rettighetene til musikken, og således endte flere av Low Roars låter opp i Death Stranding. Det er ikke til å stikke under en stol at Karazijas rolige og unike stemmer passet som hånd i hanske med den ensomme settingen til Death Stranding.

Det er heller liten tvil om at bandets popularitet steg voldsomt etter Death Stranding, det krever ikke mer enn et par tasteklikk rundt på diverse sosiale medier for å redegjøre for det. Med tusenvis av nye fans, meg selv inkludert, ga de ut et nytt album i 2021 ved navn "maybe tomorrow...". Deres sjette album er også på vei, selv etter dødsfallet til mannen som startet det hele.

Det er nok meget mulig at Low Roar nå går en usikker fremtid i møte, men jeg ønsker med dette å takke den lille gruppen for det de har gjort. De skal ha mye av æren for at Death Stranding ble en så unik og minneverdig opplevelse som det var og musikken deres kommer til å leve videre, uansett hva fremtiden måtte bringe. Om du er ukjent med gruppen, men ønsker å sjekke ut musikken deres, vil jeg anbefale deres første album, som etter min mening er deres absolutt beste.

Takk Low Roar, og hvil i fred Ryan Karazija.

