En kort historie om Sword of Sodan - den første virkelig store danske spillutgivelsen

Hack-and-slash-actionspillet Sword of Sodan ble først utgitt på Commodore Amiga for 38 år siden, og kan nok beskrives som den første virkelig store spillutgivelsen fra Danmark. Bak spillet sto tre danske gutter som sammen dannet Discovery Software. Mennene bak var Søren Grønbech (programmerer), Torben Bakager (designer) og Julian Lefay (komponist).

Sword of Sodan var på mange måter ganske annerledes enn andre lignende spill på den tiden, men et av aspektene som de aller fleste som prøvde spillet vil huske, var den banebrytende grafikken. Det høres kanskje litt banalt ut, men det hadde enorme, velanimerte og veldesignede figursprites, som sto i sterk kontrast til de små figurene man så i andre spill fra 1988, som Contra, Super Mario Bros. 2 og Barbarian 2. Sword of Sodan hadde figurer som fylte opptil 50-80 % av skjermens høyde, noe som aldri hadde vært sett før, og dette bidro til å gi spillet et nesten filmatisk preg for sin tid.

Spillet ble først utgitt på Commodore Amiga, og etter lanseringen holdt det seg på de fleste topp 10-listene de neste seks månedene, med rundt 55 000 solgte eksemplarer, et imponerende tall, spesielt for et spill som bare var tilgjengelig på én plattform. Spillet fikk også prisen "Arcade Game of the Year" under "Software Oscar 1988" fra Commodore Magazine. Spillet ble derfor en stor suksess.

Det var imidlertid ikke bare fantasien som satte grenser for de tre guttene bak spillet, og Grønbech og Bakager uttalte senere i et intervju at selv om de fikk lønn fra utgiveren Innerprise Software mens de jobbet med spillet, så de aldri noe av den prosentandelen av salget de var blitt lovet, og at de derfor ikke virkelig fikk nyte godt av spillets suksess.

To år senere ble rettighetene til Sword of Sodan solgt til Innerprise Software i USA, og de hadde planer om å portere suksessen til ulike plattformer, noe som blant annet resulterte i en kraftig nedskalert versjon for Sega Genesis. Borte var de store, karakteristiske spritene (de var større enn i de fleste andre spill, men noe mindre enn på Amiga), grafikken var generelt blitt kraftig nedgradert, og det var gjort flere endringer i spillets gameplay. Blant annet angrep fiendene nå fra begge sider av skjermen (og ikke bare fra høyre eller forfra), noe som gjorde spillet utrolig frustrerende vanskelig, og originalens 11 nivåer var redusert til 8. Noen av dem var fjernet helt, mens andre var slått sammen til nye nivåer.

Sega Genesis-versjonen ble utgitt av Electronic Arts i USA og Europa, og av Sega i Japan, og har blitt hyllet av flere magasiner som et av de dårligste spillene gjennom tidene. Porteringen fungerte ikke i det hele tatt, og flere medier og spillmiljøer har blant annet sagt om Genesis-versjonen: "Det sugde skikkelig. Det sugde på en slik måte at du ikke kan annet enn å se på det og lure på hvorfor utviklerne i det hele tatt trodde at dette i det minste kunne bli et brukbart spill, for ikke å snakke om et godt spill." I 1993 ble spillet portet på nytt av Bethesda Softworks til Apple Macintosh System 7 (også kjent som Mac OS 7). Det finnes ikke mye verifiserbar informasjon om denne versjonen, men den var angivelig mer i tråd med Amiga-utgaven, selv om lyden var mer begrenset.

Mens alt dette pågikk, flyttet Grønbech og Bakager litt rundt mellom ulike jobber, for Sword of Sodan hadde vært en god ting for dem. Bakager var en ettertraktet designer og tok på seg ulike prosjekter for forskjellige selskaper, mens Grønbech blant annet var med på å programmere skjermmaskoten Hugo, som noen kanskje husker fra TV2s tidlige år.

Det tredje medlemmet, Lefay, hadde flyttet til USA og begynte å jobbe for Bethesda Softworks som utvikler, og ble etter hvert Chief Engineer med ansvar for hele selskapets programvareutvikling. Han jobbet med titler som Dragon's Lair, The Elder Scrolls, The Terminator og Wayne Gretzky Hockey, men dessverre døde Lefay (født Benni Jensen) av kreft sommeren 2025 i en alder av 59 år.

Etter en tid ble Grønbech og Bakager, som nå var i midten av 20-årene, gjenforent for å jobbe med den uunngåelige oppfølgeren, nemlig Sword of Sodan 2. Det er uklart om Lefays stilling hos Bethesda i USA hadde noe med saken å gjøre, men Bethesda Softworks sto bak finansieringen av spillet, og selskapet hadde til hensikt å bruke det som et springbrett inn på det skandinaviske markedet. Grønbech og Bakager ble derfor værende i Danmark, i stedet for å bli hentet til USA, mens de jobbet med Sword of Sodan 2. De satt derfor i en villa i Brønshøj utenfor København mens de jobbet med oppfølgeren til sin store hit, men dessverre ble spillet aldri ferdig. Discovery Software gikk konkurs, og det var slutten på historien om Sword of Sodan.

Eller det skulle man i hvert fall tro. Etter mange års stillhet ble Sword of Sodan 2 i all stillhet annonsert i fjor høst av det italienske studioet Smallthing Studios, og nå er det på vei til konsoller og PC. I et intervju med IGN Italy fortalte de at de hadde kjøpt rettighetene til Sword of Sodan direkte fra Electronic Arts, og at de nå skulle utvikle <em>"en offisiell oppfølger til originalen fra 1988".

Bare ett eneste skjermbilde av Sword of Sodan 2 har blitt sluppet, og gjett hva, de store figurene er borte, og dermed også det som gjorde originalen så særegen og unik. Det ser mer ut som en ny versjon av Golden Axe enn Sword of Sodan, men det er selvfølgelig alt for tidlig å bedømme et spill basert på ett enkelt skjermbilde. Det er ennå ingen utgivelsesdato for Sword of Sodan 2.

Sword of Sodan var sannsynligvis Danmarks første store internasjonale spillsuksess. Det ble skapt av tre gutter fra København-området, og alle tre har, både før og etter Sword of Sodan, jobbet med spill som The Vikings (Commodore 64), Hybris (Amiga), Dragon's Lair (PC), Arkanoid (Mac), The Elder Scrolls (PC) og flere Hugo-spill.

Siden den gang har det vært flere andre danske suksesshistorier, blant annet IO Interactive, Playdead, Ghost Ship Games, SYBO Games, Geometric Interactive, Triband og mange andre, men Discovery Software, som holdt til i et hus i Brønshøj, var blant de første.