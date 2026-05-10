En kort historikk om Wings - det beste, og også det siste, store spillet fra Cinemaware

Mange husker nok Cinemaware best for Defender of the Crown, som var utgiverens første store utgivelse til Amiga, men de sto også bak klassikere som The King of Chicago, It Came from the Desert, Rocket Ranger og, selvfølgelig, Wings. Selv om Wings ikke var Cinemawares siste spill, blir det likevel av mange sett på som selskapets svanesang, og det var sannsynligvis også det siste spillet som bar det ekte Cinemaware-DNA-et.

Cinemaware ble grunnlagt av ekteparet Robert Jacob og Phyllis Jacob tilbake i 1985. Jacob hadde fattet interesse for den gryende spillindustrien, der han inntok rollen som en slags agent/mellommann mellom de unge spillutviklerne, som var spredt rundt omkring og programmerte ulike spill, og de store, pengesterke spillforlagene, som gjerne ville ha tak i de unge talentenes kreasjoner. På et tidspunkt ble Robert Jacob kjent med den nye Commodore Amiga, som ennå ikke var lansert på det tidspunktet. Han ble umiddelbart betatt av maskinens mange muligheter og tok en beslutning som skulle komme til å forandre livet hans; han ville ikke lenger være agent for andre spillutviklere, han ville selv være en del av handlingen.

Sammen med sin kone grunnla han derfor Cinemaware, og som navnet tydelig antyder (en kombinasjon av ordene "Cinema" og "Software"), hadde Robert Jacob en visjon om at spillene skulle "føles som en film, men spilles som et spill", et svært ambisiøst mål på midten av 1980-tallet, med tanke på den maskinvaren som var tilgjengelig på den tiden. Robert Jacob slo seg sammen med John Cutter, en designer og programmerer fra Gamestar, som tidligere hovedsakelig hadde jobbet med sportsspill. Cutter var Cinemawares første fast ansatte (det var en rekke frilansere som jobbet på midlertidig basis), og han fungerte som assisterende produsent på Defender of the Crown, men ble senere mannen bak designet av en rekke av Cinemawares største titler.

Både Jacob og Cutter var dypt inspirert av klassiske Hollywood-filmer, noe som er ganske tydelig når man ser på en rekke av deres største utgivelser. Cinemawares kanskje mest kjente spill, Defender of the Crown, var inspirert av filmen Ivanhoe; The King of Chicago av ulike gangsterfilmer som Scarface og The Untouchables; It Came from the Desert av 1930-tallets monsterfilmer; og Rocket Ranger var inspirert av 1950-tallets sci-fi B-film. Jacob og Cutter hadde lenge snakket om å lage en "pilothistorie", og valget falt derfor på Wings da de skulle bestemme seg for sitt neste store prosjekt. Wings ble oppkalt etter stumfilmen med samme navn fra 1927, som nettopp var en romantisk "pilothistorie" og for øvrig den første filmen som vant en Oscar for beste film; dette skjedde i 1929, og det er faktisk den eneste stumfilmen som noensinne har vunnet en Oscar for beste film.

Det fantes mange flysimulatorer og andre flyspill til Amiga, blant annet 1942, Banshee og ikke minst Knights of the Sky. Jacob mente imidlertid at ingen av dem fanget "romantikken" og historiene rundt pilotene fra første verdenskrig, inkludert tyske Manfred von Richthofen (også kjent som "Den røde baron") og franske René Fonck, som var den mest suksessrike allierte piloten med 75 bekreftede drap. Jacob mente at de samme historiene var helt fraværende fra andre verdenskrig, der fokuset var mer på våpen og maskiner enn på heltemotet til unge menn som ikke hadde oddsene på sin side når det gjaldt å komme hjem i live når de satte seg inn i de enkle flyene.

Utviklingen av Wings begynte i 1989, og John Cutter tok på seg rollen som produsent og designer, slik han så ofte hadde gjort i Cinemaware, der hans engasjement for narrativ dybde og filmatisk presentasjon hadde vært med på å forme studioet. Sammenlignet med andre spill på slutten av 1980-tallet var det visuelle aspektet ved Cinemawares spill alltid i en klasse for seg, sammenlignet med grafikken i andre spill, som vanligvis besto av små firkantede pikselfigurer eller små kantede sprites. Et tegn på Cinemawares engasjement for høy visuell kvalitet kan sees i det faktum at de, for deres første virkelig store tittel, Defender of the Crown, hyret den legendariske Jim Sachs som art director, noe som resulterte i et av de vakreste og mest stemningsfulle spillene som noensinne er utgitt på Amiga.

Problemet med Cinemawares spill var ofte at de ikke var de beste spillene man kunne forestille seg, og det hadde begynt å dukke opp kritikk om dette her og der, og dette hadde ikke gått ubemerket hen hos Robert Jacob og John Cutter. Så de bestemte seg for at Wings skulle bli det beste spillet Cinemaware noensinne hadde produsert, og det ble ikke gjort noen kompromisser noe sted. Ikke engang med fortellingen, for faktisk var Wings sannsynligvis det spillet som fortalte den mest komplette Cinemaware-historien.

Hvis du tar et skritt tilbake, er Wings i bunn og grunn ikke en flysimulator i det hele tatt. Ja, det er mye flyging i spillet, men det er faktisk mer et eventyrspill som forteller historien om en ung pilots opplevelser under første verdenskrig. Hele historien fortelles gjennom pilotens dagbok, som gir et innblikk i tankene hans, skyldfølelsen og frykten når venner dør, piloter forsvinner og presset øker på den unge piloten. Historiene i dagboken var inspirert av virkelige piloters beretninger fra første verdenskrig, og dette bidro til å gjøre spillet langt mer personlig og følelsesladet enn det man opplevde i andre spill på den tiden. På dette tidspunktet hadde mange andre utviklere fått et godt grep om Amiga-maskinvaren og hadde begynt å utforske den for alvor, og presset den til det ytterste. Dette førte til at en del spill føltes mer som spillbare teknologidemoer, ettersom det plutselig var et stort fokus på teknologien og nye tekniske detaljer, snarere enn på historien og fortellingen.

Så samtidig som de fortalte en gripende historie, tok John Cutter og designerne hans tak i kritikken gjennom spillopplevelsen. Wings byr på tre ulike typer spill; standard "strafing runs", der du i isometrisk visning flyr i lav høyde og angriper mål på bakken med maskingeværet ditt (omtrent som det enormt populære Blue Max fra Commodore 64); det er toppstyrte bombeoppdrag, som er litt mer taktiske enn "strafing"-delen; og til slutt er det luftkamper i full 3D høyt over de grønne åkrene og skogene.

Spillet reagerte på hvordan du presterte i de ulike oppdragene, blant annet ble tonen i dagboken mørkere hvis du presterte dårlig. Spillet inneholdt mer enn 200 oppdrag, men du risikerte å gå glipp av noen av dem. Wings var designet slik at dagboken strakk seg over en bestemt periode, og hvis du ble såret eller tatt ut av tjeneste, kunne du gå glipp av en rekke oppdrag mens du var borte fra fronten.

Wings var et stort prosjekt, og Robert Jacob og teamet hans hadde lært av problemene de hadde støtt på under utviklingen av Defender of the Crown. Spillet ble utviklet på bare 10-12 måneder, og det var mer enn 12 personer med på laget, betydelig flere enn den håndfullen som vanligvis var involvert i spillproduksjon på den tiden. Wings ble utgitt for Amiga 500 og Amiga 1000 i oktober 1990. Det var Cinemawares mest komplette spill, og det ble både en kritisk og kommersiell suksess for selskapet.

Det regnes av mange som Cinemawares beste spill (selv om Defender of the Crown nok huskes best av mange) og et av de beste narrative spillene på Amiga noensinne. Det var heller ikke noe billig spill å produsere, da det ikke finnes noen offisielle tall på hva utviklingskostnadene beløp seg til, men basert på tidligere intervjuer og ulike estimater, antas det at Wings kan ha kostet mellom 300 000 og 500 000 dollar å utvikle, noe som er rundt 3-4 ganger mer enn et typisk Amiga-spill på den tiden.

Wings var et av de mer krevende spillene da det ble utgitt, da det faktisk krevde 1 MB RAM, noe som var dobbelt så mye som en standard Amiga 500 var utstyrt med, og fire ganger så mye som en standard Amiga 1000 kom med. Dette betydde at Wings ved lansering kun fungerte på Amiga-maskiner utstyrt med RAM-utvidelser på minst 1 MB, og det var det ikke mange som hadde på den tiden. Kort tid etter kom en 512 KB-versjon, der spillene stort sett var identiske, men et par av de mest filmatiske sekvensene var fjernet fra denne utgaven. Spillet ble for øvrig levert på tre disketter på grunn av den store mengden grafikk det inneholdt, mens 512 KB-versjonen ble levert på to disketter.

Wings var det siste store spillet fra Cinemaware. De økonomiske problemene hadde begynt å vokse seg større og større for Cinemaware, og selv om Wings var deres beste spill hittil, var det ikke nok til å redde selskapet, som måtte legge ned året etter utgivelsen. Det hjalp nok ikke på saken at Cinemaware kort tid etter utgivelsen av Wings spyttet ut hele 700 000 dollar på en CD-versjon av It Came from the Desert, som NEC hadde bedt dem om å produsere til TurboGrafx CD-konsollen sin. Det kan godt ha vært prosjektet som til slutt tømte Cinemawares pengekasse. Det mest ironiske er nok at spillet ikke ble ferdig før Cinemaware måtte legge ned, og at det ble ferdigstilt uavhengig av Cinemaware på et stramt budsjett året etter.

Mange vil se tilbake på Wings som et av de beste spillene fra Commodore Amiga. Det ble bare utgitt til Amiga i sin opprinnelige form, men har siden blitt utgitt i oppdaterte versjoner til Game Boy Advance (2003), BlackBerry (2013), PC (2014) og Mac (2015). Men som vanlig med disse oppdaterte versjonene, som er produsert uten medvirkning fra dem som opprinnelig skapte spillet, var de ikke i nærheten av å være like karismatiske som det opprinnelige spillet.

Cinemaware var et av de mest kompromissløse utviklingsstudioene på 1980-tallet, og de var med på å sette et stort preg på hele spillindustrien med Wings, Defender of the Crown og flere andre spill. De viste oss alle hvordan spill også kunne presenteres, nemlig med en emosjonell historie og en visuell kvalitet som lå milevis foran alle andre. I et senere intervju beskrev Robert Jacob Wings som Cinemawares mest komplette spill, og det spillet som virkelig innfridde hans opprinnelige visjon for Cinemaware, nemlig å lage spill som "føltes som en film, men spilte som et spill".