En mobilversjon av Balatro er under utvikling

Hvis du har hatt sjansen til å skaffe deg et eksemplar av Balatro og prøve deg mot huset i dette roguelike-pokerspillet, har du sikkert allerede tenkt på hvor bra spillet kunne vært som mobilversjon.

Utvikleren LocalThunk vet dette og har bekreftet at en iOS- og Android -versjon av Balatro er på trappene. Denne informasjonen ble bekreftet under en Reddit AMA, der de spesifikt uttalte :

"Vi jobber for øyeblikket med mobilversjonen ja. Hvis vi har noen nye kunngjøringer om dette, legger vi det ut på Discord og Twitter."

I løpet av AMA-en avslørte LocalThunk også at en løpshistorikk/oppsummeringsside er under utvikling, slik at du kan analysere de siste turene dine, i tillegg til at utvikleren kommenterte den nylige rangeringsdebatten som førte til at Balatro ble tvunget ut av butikkene før rangeringen ble justert fra 3+ til 18+.

LocalThunk kommenterte: "Jeg mener fortsatt at klassifiseringen er uberettiget, men det er en gråsone for tolkning fra PEGI, og på dette tidspunktet er det som det er. Jeg tror at det jeg er mest skuffet over, er det faktum at andre spill med faktiske spillmekanikker ikke blir vurdert på samme måte på grunn av utseende/tema."

Du kan lese anmeldelsen vår av Balatro her, og du finner også en nyttig guide til hvordan du kommer i gang her.