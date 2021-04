En pandemi i en pandemi: Intervju med Zack Snyder og Dave Bautista om Army of the Dead

Du ser på Annonser

Det er liten tvil om at Zack Snyder er en stor fan av zombie-sjangeren. Han debuterte som regissør med Dawn of the Dead, en personlig favoritt hos undertegnede. Jeg elsket videospillet Dead Rising, mye på grunn av at det minnet meg om nettopp Snyders første verk, hvor du var fanget på et kjøpesenter omringet av levende døde med en diett som besto eksklusivt av menneskekjøtt.

Jeg fikk nylig en sniktitt på traileren til Army of the Dead (som nå er tilgjengelig for alle og enhver), og mitt umiddelbare inntrykk var at dette er en film som er selvbevisst. Den reklameres tross alt som «a zombie heist movie».

Jeg mener, hallo. Med dette i tankene, var det en fryd å høre at Snyder og hovedrolleinnehaver Dave Bautista er av samme oppfatning. Dette er hva de hadde å si om blodbadet som ankommer Netflix i mai:

Dette er en film med replikker som "It`s a goddamn zombie tiger". Fortell litt om hva dere hadde som utgangspunkt med «Army of the Dead».

Snyder: Jeg ville at filmen skulle ta sjangeren i nakkeskinnet. Jeg ville at den skulle være selvbevisst. Den vet hva den er, noe som gjør at den tørre humoren virkelig treffer, spesielt visuelt.

Bautista: Da jeg først hørte om prosjektet, tenkte jeg «å, det er en zombiefilm», men da jeg fikk vite mer om karakterene og dynamikken mellom de ble jeg veldig interessert. «300» [en av Snyders tidligere filmer, og i denne skribentens øyne, hans beste] var helt utrolig, og en stor motivasjon for meg har alltid vært å jobbe med mennesker jeg kan lære av. Jeg tenkte at jeg kunne lære av Snyder, og plukke opp noen triks. Når en film er selvbevisst, er det både underholdende og veldig moro. Jeg synes det er en god ting. Jeg synes det er en flott ting.

Snyder: Scott Ward [Bautistas karakter] var en vanskelig karakter å finne riktig skuespiller til, fordi fyren må ikke bare være sårbar, men må også kunne plukke opp et maskingevær. Dave utfylte disse kravene på en meget god måte.

Bautista: Jeg tror ikke hvem som helst kunne gjort dette. En slik film innebærer en viss risk. Om stemningen ikke er helt riktig, eller om historien ikke flyter riktig, så dukker det alltid opp kritikere som erklærer «denne filmen vet ikke hva den vil være». Det følte jeg aldri med Army of the Dead.

Snyder: Ja, kritikere sier ofte ting som at «den er for seriøs» eller «den er ikke seriøs nok». Det var noe jeg hadde i tankene under hele produksjonen.

La oss snakke om det faktum at dyr er påvirket av viruset. Var det alltid planen, Zack?

Snyder: Zombie-tigeren var alltid et faktum. Det at dyr også er utsatt for viruset var alltid en del av filmen, dyr skulle ikke være immune. De eneste skapningene som er immune, er fugler. Fuglene er immune. Fugler har sine egne veier i livet, og jeg har ingen intensjoner om å forstå motivene deres. De er fugler, liksom. Dette er en vitenskap, pluss, du vet, det faktum at det ville vært problematisk om fugler kunne blitt påvirket av viruset.

Zombier oppfører seg ulikt i ulike filmer, hvordan er zombiene i Army of the Dead?

Snyder: Vi har ulike zombier. Vi har zombier som er slik de du er kjent med, og vi har videreutviklede zombier som har tatt det neste steget. De er raske og selvbevisste, og vi behandler de som ulver i den forstand at de opererer i en gruppe. Disse zombiene klarer å åpne en dør, for å si det sånn.

Hva elsker du mest med zombie-sjangeren?

Snyder: Jeg så på dette som en mulighet til å dekonstruere hva en zombie faktisk er, hvem det er som faktisk er skurkene og heltene i alt dette. Det var utrolig moro. Zombier er en invensjon som er klar for utvikling.

Hva var det morsomste øyeblikket på settet?

Snyder: Det var noen scener hvor vi fyrte av pengesedler rundt om på settet med kanoner, og en av gangene lå jeg på bakken da en hundre-dollar-seddel landet perfekt like over øynene mine. Det ble tatt noen bilder, for å si det sånn.

Hvordan var det å jobbe med Netflix?

Snyder: Fantastisk. De jeg jobbet med var samarbeidsvillige, imøtekommende og rett og slett hyggelige å arbeide med. Netflix er utrolig støttende som selskap. Jeg trengte aldri å slåss for å få frem min visjon. Dette har vært en av de mest givende opplevelsene jeg har hatt når det kommer til å skape film.

Da denne filmen foregår i Vegas, er det en annen lokasjon du kunne tenke deg å besøke i en senere film med disse karakterene?

Snyder: Ja! Absolutt, men jeg tror ikke jeg kan si noe om det nå. Om det skulle være interesse for det, og det skulle vise seg å være mulig? Ja...hvem vet!

Hva ønsker du å oppnå med Army of the Dead?

Snyder: Jeg vil ta med tilskuerne på en berg-og-dalbane. Jeg er besatt av å skape en stemning rundt opplevelsen. Jeg vil at de som ser filmen skal ha det moro.

Til slutt: Hvilke tanker har du om kallenavnet «The Amazing Snyder-Man», spesielt med tanke på arbeidet ditt med DC?

Snyder: Ingen kommentar.

La meg si det slik: Army of the Dead vet hvilken type film den er. Dette er ikke Shakespeare. Den er, om du tillater meg et billig ordspill, hjernedød action. Og vet du hva? Noen ganger er det akkurat det vi trenger.

Army of the Dead blir tilgjengelig på Netflix den 21. mai.