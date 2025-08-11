Er Battlefield 6 i stand til å beseire Call of Duty? Vi diskuterer i ukens episode av The Gamereactor Show

HQ

Den siste helgen har vært massiv for Battlefield-fans, da Battlefield Studios var vertskap for den første åpne betaen for det kommende Battlefield 6, et arrangement som så over en halv million spillere konkurrere på en gang på Steam alene. Interessen for spillet og serien er på et høyt nivå, men er det nok av et høyt nivå til å se EAs flerspiller-titan løsne den ukuelige Call of Duty -serien?

Activision ser ikke ut til å være bekymret for Battlefield 6, men burde de være det? Det er nettopp dette vi kommer inn på og diskuterer i den siste episoden av The Gamereactor Show, der Alex og jeg deler massevis av tanker om spillet og om det vil være stort nok til å ta ned Call of Duty: Black Ops 7 i år.

Vi diskuterer gameplayet og hvordan det lever opp til det beste fra Battlefield i gamle dager, men også hvordan det å overvinne Call of Duty neppe er en enkel bragd, noe som vil være en utfordring uansett hvor mye interesse BF6 genererer når det lanseres i oktober.

Få med deg den nyeste episoden av showet nedenfor, eller på din foretrukne podkastleverandør, enten det er Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible eller Spreaker.