E-sport entrer Eldorado

Midt i Oslo sentrum finner man Eldorado, en bygning som har vært en uerstattelig del av hovedstadens kulturbilde og bylandskap i over hundre år. Over inngangsdøra til Eldorado er denne arven klart og tydelig uttrykt med ordene «Eldorado: Kultur siden 1891».

«Gjennom årene har det vært teater, kino og bokhandel her i Eldorado. For det aller meste har det vært kino her, og her hadde blant annet alle de store actionfilmene premiere,» forteller en blid og imøtekommende Helge Lunde. Han er primus motor bak satsingen Eldorado Esport & Entertainment (som det er fristende å forkorte til E3, men den forkortelsen tviler jeg på at de får lov å bruke).

Nå i 2020 er det dataspill som står for trappene i den kulturtunge bygningen.

- Hva er egentlig formålet med Eldorado Esport?

«Eldorado Esport har som mål å bli et hjem for e-sport og gaming,» svarer Helge. «Her ønsker vi å være et senter for alt som har med e-sport og gaming å gjøre, og være alt ifra et samlingssted, et begivenhetssenter og et knutepunkt for e-sport.»

Begynte med sønnen

Helge selv er forretningsmann og vil ikke klassifisere seg om en gamer, til tross for at han innrømmer en historie med både Commodore og Atari på 80-tallet og MUD-spill på 90-tallet (MUD er tekstbaserte rollespill som i korte trekk kan defineres som svært tidlige forsøk på MMORPG). At han de siste årene har fått en interesse for dataspill og e-sport kan han først og fremst takke sønnen Markus for.

Helge Lunde, mannen bak Eldorado Esport & Entertainment, vil ikke definere seg selv om en gamer, men fikk ideen til prosjektet ved å se på sønnens spillvaner.

«Jeg så at han ikke bare spilte PlayStation, men at han også konsumerte spill utenom også ved å se på andre folk spille. Til å begynne kan det virke litt annerledes og fremmed, men jeg skjønte etter hvert at dette ikke er noe annerledes enn å se på folk spille fotball når man er fotballinteressert. Dette tror jeg er en viktig erkjennelse for å skjønne hva e-sport er og hvorfor det er så viktig for de som interesserer seg for spill.»

Helge mener at interessene man dyrker som barn også vil markere seg når man blir eldre, og at e-sport dermed bare vil bli enda større etter hvert som dagens unge blir eldre. Dette gir et stort vekstpotensial, noe Helge også regnet litt på før han gikk i gang med dette prosjektet.

«Selv om det er litt stille rundt e-sport i Norge, er det en megatrend internasjonalt. Vi snakker om et marked med 15% publikumsvekst i året, og 25% omsetningsvekst. Med rundt 12.000 aktive e-sportutøvere i Norge har e-sport flere utøvere enn det er medlemmer i ishockey- og basketballforbundet. Det er et betydelig marked med store spillere, deriblant to norske verdensmestre det siste året (i henholdsvis Hearthstone og Fortnite), og miljøet blir stadig mer profesjonalisert.»

Med slike tall og vekstmuligheter begynte Helge å se seg om etter lokaler i Oslo med god takhøyde, få søyler som sperrer for sikten til publikum og med gode bærekonstruksjoner. Hvor finner man så dette sentralt i Oslo? Svar: En gammel kinobygning konvertert til bokhandel, som ved et heldig lykketreff var på jakt etter en ny kommersiell aktør.

Det neste kulturelle innslaget

«Frem til 2012 var Eldorado stedet for actionfilmer, men da Nordisk film trakk seg ut ble dette overtatt av en privat aktør og gjort om til en bokhandel. I fjor ble driften overtatt av Norli, som fant ut at to etasjer på nesten 2000 kvadratmeter var litt i overkant for en bokhandel. Dermed kom vi inn i bildet, nå skal vi bringe e-sporten hit til denne kulturinstallasjonen.»

Man lærer seg strategi, analyse, språk og kommunikasjon, reaksjonshastighet og sosiale ferdigheter. Så at e-sport har mye godt og positivt ved seg er det ingen tvil om,

- Hva vil du si til kritikerne som rynker på nesa over at dataspill og e-sport skal inn i en bygning så tett knyttet opp til kultur?

«E-sport er absolutt kultur,» svarer Helge kjapt. «Det er definert i rapporten fra kulturdepartementet som kom i høst, og er dermed sidestilt som kultur sammen med film, teaterkunst og idrett. Det vil dessuten være mye sceneaktivitet her på Eldorado, så det kulturelle elementet er absolutt til stede.»

Helge tror mye av fordommene mot e-sport og dataspill skyldes nordmenns tanke om at det som er godt for deg også må inneholde fysisk fostring.

«Akkurat der har nok e-sport en del å gå på, men utbyttet man får av e-sport og dataspill er så mye større. Man lærer seg strategi, analyse, språk og kommunikasjon, reaksjonshastighet og sosiale ferdigheter. Så at e-sport har mye godt og positivt ved seg er det ingen tvil om, noe vi også ser blant folks oppfatning om e-sport og dataspill. Holdningene er endret, og man ser på det i langt større grad som et positivt bidrag enn før.»

Kanskje er det også dette som gjør at tiden endelig er moden for at et konsept som Eldorado Esport endelig er i ferd med å skje. Helge påpeker at de kommersielle aktørene nå er klare til å komme mer på banen, ikke minst fra næringslivet, noe som alltid har vært viktig for idrettens vekst og levevilkår.

Det er seks meter under taket i gamle kinosal 2, så her bygges det like gjerne en ekstra etasje. Her vil Eldorado ha spillmaskiner, grupperom, VR-installasjoner og streamingutstyr.

Fra kinosal til e-sportarena

Helge tar meg med rundt i andre etasje av Eldorado, hvor e-sportssenteret etter planen skal åpne sommeren 2020 (bokhandelen vil fortsatt være i første etasje, forteller han). Arkitekturen bærer fortsatt preg av den tidlige 1900-tallsstemningen som alltid har hvilt over Eldorado, og filmplakatene som fremdeles står i plakatholderne av glass bærer fortsatt preg av filmåret 2012, året da The Dark Knight Rises, Jason Bourne og Skyfall var de store actionfilmene å se i den gamle kinoen. Helge forteller at mye av det arkitektoniske i inngangspartiet i stor grad kommer til å forbli som det er.

«Vi ønsker ikke å endre på dette, og vil for eksempel beholde plakatholderne og bytte ut selve plakatene med LED-skjermer.» Den gamle kulturarven virker å være viktig for Helge, og ikke bare fordi noe av det er verneverdig.

Etter å fortelle at hallområdet i andre etasje blir et kaféområde, fortsetter vi inn i etasjen hvor de gamle kinosalene 1 og 2 ligger. Dette var de største kinosalene i Eldorado i sin tid. Vi går først inn i gamle kinosal 2, som i sin tid hadde 192 sitteplasser. Dette vil i henhold til planen bli det området med mest gjennomstrømming.

«Her skal vi bygge grupperom med spillmaskiner som folk kan benytte seg av og blir tilgjengelige for leie,» forteller Helge. «Her får vi VR-installasjoner og en streamingstasjon hvor streamere kan komme og benytte utstyret. I tillegg er det høyt opp under taket her i gamle kinosal 2, hele seks meter, så vi kommer rett og slett til å dele salen i to etasjer og bygge en ny etasje. Den øverste etasjen vil bli et litt mer åpent landskap med spillmaskiner.»

Helge forteller at den sentrale målgruppen blir unge voksne mellom 18 til 35 år, og at de i tillegg til grupperom og streamingstasjon også skal tilby en såkalt boot camp, hvor e-sportlag fra både Norge og utland kan komme og trene over lengre tid. Det er ingen tvil om at e-sporten vil spille en stor rolle for Eldorado, og Helge sier at Eldorado skal bli et sted som miljøet tar i bruk hvor de vil være vertskap for de som trenger det.

- E-sport er uten tvil stort blant de unge, men flere av våre lesere er også glade i eldre spill fra tiden før e-sport ble et fenomen. Kommer dere til å satse noe på retrospill?

«Noen egen retroavdeling blir det nok ikke, og det finnes allerede andre aktører som er flinke på dette,» svarer Helge, men Eldorado blir samtidig ikke helt fritt for eldre spill. Noe mer kan han imidlertid ikke si, selv om man lett kan se at han har lyst å avsløre mer. «Vi kommer tilbake med mer informasjon i ukene og månedene som følger, så folk får følge med,» smiler han.

Videre går vi inn i selveste kinosal 1, som i sin tid kunne huse over 300 skuelystne actionfans. Her snakker vi altså om et stort rom med potensiale for mange gjester og et stort sceneområde fremst i rommet.

Den gamle hovedsalen hadde plass til over 300 kinogjengere, og blir dermed hovedscenerommet i e-sportanlegget.

«Her vil vi få en scenerigg med store LED-skjermer for kamper, show og turneringer, og her vil det også bli muligheter for TV-produksjoner. Samlinger for å se store internasjonale turneringer vil vi også kunne gjøre her. Det skal bygges en ny balkong med losjer hvor man også kan få servering,» sier Helge, og man kan nesten allerede høre et engasjert publikum rope og heie frem sitt favorittlag i sin e-sport. Men hvilken e-sport, sånn rent konkret?

En oppfordring og en invitasjon

- E-sportens svakhet sammenlignet med vanlig idrett er at den er i stadig endring. Fotball er en temmelig statisk idrett hvor det ikke har skjedd så mye nytt de siste årene utenom VAR. Fortnite eksisterte ikke for fem år siden, og er i dag den mest populære e-sporten. Hvordan ruster dere Eldorado med tanke på disse endringene?

«Vi er uavhengige av hva som er mest populært, og det viktigste blir e-sporten som helhet,» svarer Helge. «E-sporten er et viktig ledd mellom utviklerne og spillerne, og vil sånn sett være en viktig plattform for å kommunisere med spillerne. Spillmarkedet var ikke helt klart for e-sport som konsept for ti år siden, men i løpet av de siste årene har det skjedd store endringer i både hvordan spill distribueres og spilles, noe man blant annet ser på strømmetjenestene. Vi tror gamere ønsker sosiale møtepunkter hvor de kan dyrke denne interessen med andre, ikke bare over nett mens de spiller, og både tilbudet og antallet turneringer vokser. Og når markedet er der, kommer tilbudet og mangfoldet,» sier forretningsmannen, som tror at mangelen på slike satsinger før skyldes mer det kommersielle grunnlaget enn politisk vrangvilje.

Invitasjonen er åpen, og vi vil gjerne ha kontakt [og] høre fra de forskjellige i miljøet.

- Har du noen oppfordringer du vil gi til dem som er interesserte i e-sport?

«Alle med e-sportinteresse bør melde seg inn i det nye e-sportforbundet,» svarer Helge. «Dette vil gi muligheten til å organisere dere i en langt større grad, og ikke minst blir det enklere å kartlegge e-sporten, noe som for eksempel er viktig i møte med Norges idrettsforbund.»

Vi beveger oss ut igjen i hallen, men før intervjuet avsluttes understreker Helge at de er veldig interesserte i å komme i kontakt med e-sport og spillmiljøene rundt omkring.

«Invitasjonen er åpen, og vi vil gjerne ha kontakt. Vi har noen avtaler og planer på plass om hva som skal skje her, men det er fortsatt muligheter, og vi vil gjerne høre fra de forskjellige i miljøet, så det må du gjerne få med deg,» sier Helge, med oppfordring om å ta kontakt med dem via sosiale medier (som du finner lenker til på nettsiden deres).

Og åpningsdatoen? Den får du nettopp på sosiale medier når den er klar, men enn så lenge er det altså sommeren 2020 som gjelder.