Et glemt Indiana Jones-eventyr lanseres på PS Plus neste uke

Indiana Jones er populært igjen, takket være det flotte spillet fra Machine Games, Indiana Jones and the Great Circle, utgitt eksklusivt på Xbox Series X / S og PC ... men kommer til PS5 våren 2025. Vi vet fortsatt ikke når (det ville ikke være overraskende om det også kommer til Switch 2, med tanke på alle disse lekkasjene). Sony har imidlertid kunngjort en "appetittvekker" for PlayStation Plus-fans.

Blant PS Plus-spillene for PS Plus Premium denne måneden (tilgjengelig fra 21. januar) har Sony inkludert Indiana Jones and the Staff of Kings. Denne tittelen fra 2009 (veldig sent i PS2-livssyklusen) er det siste "store" spillet som ble lansert fra serien, med en helt ny historie i form av et action-/eventyrspill, med puslespillelementer og kjøretøyseksjoner. Det ble lansert på PS2, Wii, PSP og Nintendo DS, og ble laget for å sammenfalle med en annen Indiana Jones-tittel for PS3 og Xbox 360 som aldri så dagens lys.

Indiana Jones and the Staff of Kings Indiana Jones ble ikke spesielt godt mottatt den gangen, og det skal sies at det ikke ble noen kultklassiker eller noe sånt, men det var lenge det mest "moderne" Indiana Jones-spillet. Og det er et fint eventyr med alle de takter du forventer av Indy, på leting etter Moses' stav. Og spillet har blitt forbedret med opprendering, tilbakespoling, hurtiglagring og tilpassede videofiltre, for PS Plus Premium-abonnenter på PS5 og PS4.

