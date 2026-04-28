Et siste oppgjør! Hvorfor du ikke bør gå glipp av Diablo IV: Lord of Hatred

Sanctuary er i sin mørkeste time. Helvetes demoner svermer over landet, og den onde Mephisto er i sluttfasen av sin destruktive plan. Alt er tapt ... eller i det minste kan dette være tilfelle hvis du ikke tar utfordringen.

Diablo IV: Lord of Hatred bringer et lenge etterlengtet, endelig oppgjør med Mephisto. Vi har vært vitne til hvordan Mephisto jevnt og trutt har vokst i styrke. Han har utviklet seg fra en lupinmanifestasjon til et allmektig monster, og i denne neste utvidelsen til Blizzards elskede action-RPG vil vi endelig kunne ta kampen mot ondskapen selv. I dette kommende kapittelet er det mye i vente, inkludert en helt ny kampanje, to nye klasser, omarbeidede ferdighetstrær, en helt ny region å utforske, et overhalt sluttspill og en rekke effektive forbedringer av livskvaliteten. Diablo IV: Lord of Hatred er ikke bare en ny utvidelse, det er en uunnværlig fortsettelse av det kritikerroste eventyret.

Å overvinne trusselen fra Mephisto og hans demoniske styrker krever forsterkninger, og i Diablo IV: Lord of Hatred kommer både Paladin- og Warlock-klassene svært betimelig.

Paladinen er en beskytter av de uskyldige, et standhaftig lys i mørket som bruker tro og overbevisning for å slå ned ondskapen. Enten du velger å trene som en engleaktig dommer, en ubønnhørlig fanatiker, en rensende dommer eller til og med en ukuelig Juggernaut, bringer Paladinen massevis av variasjon og potensial. Gjenopprett håpet og beseir ondskapen. Det er en sentral tro hos Paladinen. Med helliggjort stål og et ubøyelig skjold støttet av guddommelig styrke kan disse heltene være defensive beskyttere eller hensynsløse ødeleggere, alt avhengig av hvordan du liker å spille.

Warlocken handler på sin side om å omfavne kaotiske infernalske krefter og bruke forbudt kunnskap for å vende helvetes egen vrede mot seg selv. Som å mestre å fremkalle og binde kan Warlocks trene seg som en overveldende legion, en diger Vanguard, et manipulerende Mastermind eller til og med den ødeleggende Ritualist, med alle fire klasser i stand til å få helvete til å frykte sin egen styrke. Warlocken, som ofte forfølges for sine misforståtte evner, handler om å bruke det korrupsjonstruende Sanctuary til å forsvare riket mot ondskapen i spill.

Med to nye klasser å mestre, følger Blizzard denne store utvidelsen med en stor oppdatering til ferdighetstreet for alle klasser i Diablo IV. Den omformede helteprogresjonssuiten er tilgjengelig for alle spillere, ikke bare Diablo IV: Lord of Hatred-eiere, og er designet for å muliggjøre dypere tilpasning og build-teknikk, noe som til slutt fornyer hvordan du designer og lager helten din og måten de spiller på. Målet med denne oppdateringen er å legge til flere verktøy for mestring, noe som vil endre hvordan du bygger karakterer, enten dette ved å gi ekstra ferdighetspoeng via økningen av nivågrensen eller ved å tilby nye grener og veier å forme helten din, og dermed tilbakestille paradigmet for hvordan byggeteknikk fundamentalt fungerer.

La oss heller ikke glemme Skovos' ankomst, som for første gang har gjort at den lenge omtalte regionen har dukket opp i et Diablo-spill. Dette landet, som regnes som menneskehetens fødested og det tidligere hjemmet til erkeengelen Inarius og demonen Lilith, byr på fortryllende hemmeligheter og en utrolig historie, og er unikt i forhold til de dystre og mørke landskapene vi ofte finner rundt Sanctuary, med vekt på fantastisk og gammel arkitektur i den kongelige byen Temis. De bredere omgivelsene polariserer det høyfantasy-temaet med vulkanske domener, oversvømte kystlinjer og gamle smuldrende templer, alt befolket av forvridde kultister, forferdelige monstre og demonisk skitt som stadig infiserer riket.

Med en storslått oppgjør i horisonten og en ny del av Sanctuary å utforske vil du bli glad for å vite at Diablo IV: Lord of Hatred har lagt til en mengde nye sluttspillalternativer når kampanjen er avsluttet, med denne kombinasjonen av nye aktiviteter og oppdaterte systemer. War Plans er for eksempel et banebrytende nytt progresjonsverktøy som lar deg lage en spilleliste med favorittaktivitetene dine, og endre hver oppgave slik at du får kraftige belønninger for innsatsen din. For de som leter etter en skikkelig test, bygger Echoing Hatred videre på dette ved å tilby en ny aktivitet der du kjemper mot endeløse horder av demoner for episke belønninger. Og la oss ikke glemme det som utvilsomt vil bli din nye favoritthobby. Fisking introduseres, noe som gir fansen en mulighet til å besøke et vannhull i nærheten for å fange merkelige beist og fantastiske skatter.

Med så mye lovende innhold på vei, støtter Blizzard Diablo IV: Lord of Hatreds ankomst med en stor oppdatering som forbedrer livskvaliteten for alle spillere. Det er nye tilpasningssystemer i Horadric Cube, som kan gjøre uønsket utstyr om til noe kraftigere og mer relevant, samtidig som Talisman lar heltene dine utvikle seg videre og skaffe seg ekstra settbonuser for å hjelpe i krigen mot Hell sine styrker. Å, og la oss ikke glemme det nye Loot Filter som skal gjøre det enklere å finne de ønskede gjenstandene.

Med så mye i vente, kan du se hvorfor dette er en utvidelse du ikke må gå glipp av. Så hva venter du på? Diablo IV: Lord of Hatred lanseres på Battle.net, Xbox, PlayStation og Steam den 28. april.